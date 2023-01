Gemaskerd bal als nieuwjaarsfeest voor medewerkers van gemeente en OCMW

Het nieuwjaarsfeest georganiseerd door het gemeentebestuur voor alle medewerkers van gemeente en OCMW vond dit jaar plaats onder het thema van ‘gemaskerd bal’.

En dus zakten heel wat mensen gemaskerd af naar gemeenschapszaal de Kwelle. De prijs voor de grootste originaliteit ging evenwel naar het trio Steve Lansens, Patrick Truwant en Narcise Fierens, respectievelijk financieel directeur en maatschappelijk assistenten bij de gemeente Alveringem.

“Ik zag die voorraad mondmaskers in onze bureaus liggen – die we gelukkig niet meer nodig hebben – en ik dacht: daar moeten we iets mee doen”, glimlacht Steve Lansens. “Collega Patrick Truwant – ook altijd te vinden voor een geintje – en collega Narcise waren snel overtuigd om mee te doen. De aanwezigen vonden ons hilarisch en het werd nog een leuke feestavond.” (AB)