Geluveldse wielertoeristen op weg naar Monaco

Woensdagmorgen zijn 10 leden van de Vrije Wielertoeristen uit Geluveld, in het kader van het herdenkingsjaar Léonie Keingiaert de Gheluvelt, vertrokken naar Monaco.

“De Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw antwoordde positie op de oproep van Comité Léonie om iets te organiseren in het herdenkingsjaar,” stelt voorzitter Thijs D’Alleine. “Daar Léonie Keingiaert op geregelde tijdstippen verbleef in Monte Carlo, een wijk in Monaco, kwam het idee op om te fietsen van Geluveld naar de ministaat in Zuid-Frankrijk. Onze eerste vrouwelijke burgemeester verbleef er geregeld bij haar moeder, in het interbellum. Haar moeder, Aline, kocht er in 1921 het herenhuis Villa Henri in Monte Carlo. Villa Henri was onderverdeeld in mooie huurappartementen en bijzonder groot. Het gebouw stond op een terrein van ongeveer 290 vierkante meter op een boogscheut van het beroemde Casino. Op vandaag staat er een flatgebouw met 14 verdiepingen. Dit wordt ons eindpunt.”

Fietstocht

Na nog eens rijden rond het Keingiaertkasteel zijn de enthousiaste renners woensdagmorgen vertrokken richting Zandvoorde. Negen fietsers zijn gestart vanuit Geluveld halfweg de reis komt er nog iemand bij die het tweede deel meefietst. Het gaat om: Jens en Brent Wolters (21 jaar), Jeroen Vandeweghe (34 jaar), Thijs D’Alleine (34 jaar), Frederik Vandoorne (45 jaar), Christa Vander Meiren (57 jaar), Christine Dochy (59 jaar), Johny Vandezande (61 jaar),Marnick Vandevoorde (61 jaar) en Patrick Lannoy (63 jaar). Tijdens de tocht gaan er twee voertuigen meerijden met de begeleiders Koen Wolters, Martine Vandermeersch, Ronny Lelong en Kris Lauwers.

“Hun taak is de fietsers soigneren met de nodige krachten en dorstlessers en uiteraard de nodige ontspanning. We fietsen in 10 etappes, samen 1300 km en 17.500 hoogtemeters. De fietsreis gaat via de Champagnestreek naar de Alpen waar o.a. de cols l’Alpe d’Huez, Col du Vars en Col de la Bonette op ons wachten. We komen op vrijdag 10 juni aan in Monaco waar Léonie en haar moeder vaak verbleven. De villa staat in de Impasse de la Fontaine 6 te Monte Carlo. Dan zullen er ons nog 7 citytrippers vervoegen. We hebben geprobeerd daar een ontvangst te hebben, maar dat is niet gelukt. Wel zullen we een mooie groepsfoto maken. De tricoloresjerp die gebreid werd door de bewoners van de woonzorgcentra en leden van Femma zal ons ook vergezellen en zullen we daar ook in beeld nemen,” aldus Thijs. (NVZ)