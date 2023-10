Gelukswandeling werd feestelijk ingewandeld

Maandag werd de Gelukswandeling in Zwevegem feestelijk geopend. Deze richt zich vooral op het mentaal welzijn, net als Warme William voor de jongeren.

Al velen jaren zet de gemeente Zwevegem zich in om werk te maken van een coherent gezondheidsbeleid. “Het ‘actieplan gezond gemeente’ dat vorig jaar werd goedgekeurd, bundelt uiteenlopende acties binnen het ruime thema gezondheid. Doel is iedereen kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.”, zegt schepen van welzijn, Eliane Spincemaille (CD&V)

Een van de doelstellingen is om burgers op een laagdrempelige manier aan te zetten tot beweging. Hieruit vloeide, in samenwerking met de sportdienst, de beweegroute aan het Leanderhof voort. Deze werd begin dit jaar ingewandeld.

“Ons nieuwste project is de Gelukswandeling van 2.2 km in de mooie omgeving van Kapel Milanen. Deze richt zich eveneens op het mentaal welzijn, net als Warme William voor de jongeren.”

Doe-opdrachten

Stap voor stap ontdekken wandelaars aan de hand van doe-opdrachten hoe je kleine gelukjes in het leven naar boven kunt brengen. De opdrachten op de 15 geluksborden worden al wandelend uitgevoerd. De gelukswandeling zet deelnemers dus letterlijk op weg om aan hun geluk te bouwen en versterkt daarmee de fysieke én mentale gezondheid. “Net zoals de voedingsdriehoek bestaat er ook een Geluksdriehoek, de 3 essentiële onderdelen van geluk zijn: jezelf kunnen zijn (positief zelfbeeld), je goed voelen (dingen doen die je blij maken) en goed omringd zijn (gezin, vrienden).”, aldus Spincemaille.

Leerlingen uit de Knokkeschool, de Kouter en Groene Kouter wandelden maandagnamiddag de Gelukswandeling in. Hiermee werd ook de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid ingeluid waar aandacht wordt besteed aan ‘goed in je vel zitten’ en het bespreekbaar maken van ‘psychische kwetsbaarheid’.

De start van de Gelukswandeling is in de Kruiswegstraat in Zwevegem.