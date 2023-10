Geluksboom laat mentaal welzijn floreren

In het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid pronkt bij dienstencentrum De Zonnewijzer (Bruidstraat 9) een ‘geluksboom’.

Iedereen kan er tot 10 oktober een mooie, motiverende, positieve boodschap in ophangen. “Zo maak je tegelijk kans op een van de drie Gistelbonnen, die tijdens een slotevent worden verloot”, zegt bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit). “En we mogen met Gistel zeer fier zijn op de totaalorganisatie van de Tiendaagse. Nooit eerder pakten we het zo groots aan.” Het volledige programma, met onder meer een gelukswandeling en boekenpakketten, staat op www.gistel.be/geestelijkegezondheid. (TVA/foto PM)