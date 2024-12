Gelukkig nieuwjaar en onze beste wensen voor 2025!

Gelukkig nieuwjaar! Het team van KW wenst je een spetterend en gezond 2025 toe!

Bedankt dat je in 2024 geregeld onze website bezocht en onze krant las. Ook in 2025 staat het team van KW paraat om je op de hoogte te houden van al het nieuws uit onze mooie provincie. Maar eerst klinken we op het nieuwe jaar! De Krant van West-Vlaanderen wenst je dan ook een gelukkig en gezond nieuw jaar toe.

Wil je toch nog eens terugblikken op het voorbije jaar? Check dan zeker ons dossier ‘Dit was 2024’. Of lees het KW-jaaroverzicht. Test je liever je sportkennis? Speel dan onze sportquiz van 2024!

Op de hoogte blijven van al het nieuws uit West-Vlaanderen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrieven.