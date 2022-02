Zusters van Liefde 150 jaar ankervast op Overleie in Kortrijk, zondag viering in Sint-Elooiskerk en boekvoorstelling

Ze zorgden voor onderwijs, werkten nauw samen met de Sint-Elooisparochie en deelden lief en leed met de buurt. De zusters van Liefde van Heule deden en doen dat liefst 150 jaar op Overleie en dat zullen ze op zondag 20 februari om 9.15 uur vieren met een dankviering in de Sint-Elooiskerk en de voorstelling van een boek. “Nog altijd vinden mensen bij ons steun en een luisterend oor”, zeggen zuster Liesbeth en zuster Ann in hun klooster in de Rekollettenstraat.

Het jubileum moest vorig jaar al gevierd zijn, als corona er niet geweest was, want het beginjaar is 1871. Toen namen de zusters van Liefde van Heule – gesticht in 1938 – op Overleie een klooster én meisjesschool aan de Sint-Jansput over van de ‘Dames van Sint-Niklaas’ die er sinds 1836 actief waren.

Daar werd begin vorige eeuw het Sint-Janspark (nu Koningin Astridpark) aangelegd. Daarvoor moesten de zusters wijken en zo verhuisden ze in 1906 naar de Rekollettenstraat waar ze nog altijd verblijven. Een zwarte pagina in hun geschiedenis was het bombardement op Kortrijk van 26 maart 1944, waarbij negen zusters omkwamen. De heropbouw volgde en de zusters zetten hun werk verder.

“Onze voorgangers hebben in de tweede helft van de 20ste eeuw vooral ingepikt op de noden op het vlak van buitengewoon onderwijs”, zegt zuster Liesbeth. De zusters zijn er nu niet meer actief, maar op vandaag bevindt zich naast het klooster in de Rekollettenstraat nog het buitengewoon lager onderwijs De Sprong, de nieuwe naam sinds het samengaan in 2017 van De Brug (vroegere naam) met De Bloesem (op Sint-Jan).

In de Rekollettenstraat hebben de zusters in 1974 ook het MPI Zonnebloem opgericht dat in 2000 verhuisde naar een nieuwbouw in Heule.

“In wel en wee, ankervast, met hart en ziel is deze communiteit verbonden met Overleie, gedreven en consequent in het opnemen van de zorg voor zij die het moeilijk hebben”, schrijft de gepensioneerde Kortrijkse hoofdbibliothecaris en historicus Paul Vancolen in zijn boek dat komende zondag ook wordt voorgesteld.

Eenzamen bezoeken

De zustergemeenschap in de Rekollettenstraat telt vandaag zeven zusters. Het moet er goed wonen zijn, want zuster Rachel Van Nieuwenhuyse die in 2020 op 106-jarige leeftijd overleed, verbleef er vele jaren en sinds november vorig jaar hebben ze met zuster Maria Schollier een nieuwe en nog fitte eeuwelinge.

de eerste school (links) bij de afbraak in 1904 om plaats te maken voor het Sint-Janspark (nu Koningin Astridpark). De wagen rechts staat in het begin van de Overleiestraat. (Foto verz. Egied Van Hoonacker)

De overige zusters zijn Rosa Depoortere (88), Jeannette Leenknecht (87), Jenny Desmet (86), Ann Hanson (85), ‘chef-kok’ Annie Clicteur (83) – die nog elke dag voor alle zeven kookt! – en als jongste Liesbeth Foulon (81).

Zuster Ann – geboren Heulse – woont er het langst, sinds 1976. Zij was jarenlang koster en vormselcatechiste op Sint-Elooi en nu nog erg actief als vrijwilligster. Plaatselijk overste zuster Liesbeth heeft een loopbaan als missionaris in Zuid-Afrika achter de rug, is nog actief in de ziekenpastoraal op Sint-Elooi en ze zetelt ook in het bestuur van de congregatie.

Recentste bewoners zijn de zusters Rosa en Jeannette: zij kwamen er tijdelijk wonen na de brand in Heule vorig jaar en zijn er uiteindelijk gebleven.

Over de toekomst maken de zusters zich geen te grote zorgen. “Een dag met een keer”, zegt zuster Liesbeth. “Ja, onze leeftijd is hoog, we zijn mantelzorger voor elkaar, maar wees gerust, we gaan ook nog naar buiten. We zijn allemaal lid van Samana en we bezoeken zieken en eenzamen die ons graag zien komen en telkens vragen om niet te lang te wachten om terug te komen!”

(NM)