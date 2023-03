Zusters van Hemelsdaele vieren 200ste verjaardag: “Onderwijs is altijd onze hoofdopdracht geweest”

Zaterdag 25 maart wordt een feestelijke dag voor de Zusters van het Christelijk Onderwijs. Die dag wordt immers de 200ste verjaardag van de herstichting van de rooms-katholieke zustercongregatie gevierd. In Brugge is deze kloosterorde beter gekend als de zusters van Hemelsdaele.

De plechtige verjaardagsviering gaat door om 10.30 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie. Naast de religieuzen van de eigen orde zullen heel wat zusters en oversten van bevriende kloosterorden, alsook leraars en directies van de verschillende scholen aanwezig zijn. De bischoppen van Brugge en Gent, een afgevaardigde van de bisschop van Luik en Joris Weyts, rector van de Religieuzen van het Christelijk Onderwijs in Brugge, gaan de eucharistieviering voor. De congegratie Dames de l’Instruction Chrétienne de Gand werd opgericht in 1823 door de Brugse Agnes Verhelle. Behalve een school in Gent, verschenen er onderwijsinstellingen in Brugge, Antwerpen en Luik. In 1921 verwierven de zusters de abdij van Flône, waar ze eveneens een school stichtten en waar ze ook hun kraamkliniek vestigden.

De Congoleze zuster Hélène (36) en zuster Beatrijs (84) zijn momenteel de enige bewoners van het statige kloostergebouw in de Wapenmakersstraat. “Dat is ooit anders geweest”, vertelt zuster Beatrijs. “Voor de eeuwwisseling zaten hier meer dan zeshonderd leerlingen. Er was plaats voor een goeie honderd internen en alle kamers waren bezet. Wegens het grote aantal aanvragen was er zelfs een wachtlijst. Tot 1950 waren het uitsluitend religieuzen die les gaven in Hemelsdaele. Later deden ook leken gaandeweg hun intrede. Onderwijs is altijd de hoofdopdracht geweest van onze congregatie.”

Lerarenopleiding

In verschillende authentieke documenten staat heel duidelijk te lezen dat bij de oprichting van een nieuwe school ook telkens een armenschool gesticht werd. “Van bij de oprichting van de congregatie was het onze hoofddoelstelling om de jeugd een degelijke vorming te bieden en klaar te maken voor een mooie toekomst”, aldus zuster Beatrijs. “Ook meisjes uit minder gegoede families moesten hiervan kunnen genieten. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, waren onze scholen nooit elitaire onderwijsinstellingen. In de 19de eeuw zorgden priesters en intellectuele leken voor een soort lerarenopleiding voor de zusters. Het was immers belangrijk om op een juiste en goede manier les te geven. Later zijn er ook verschillende zusters naar missiegebieden vertrokken om er te helpen als verpleegster.”

Sinds enkele decennia is het aantal religieuzen in de westerse wereld drastisch gedaald. “De toekomst van onze congregatie ligt in Afrika”, vertelt zuster Hélène die ondertussen al anderhalf jaar in Brugge verblijft. “Ik help ‘s morgens op vrijwillige basis mee met de begeleiding van de internen van de lagere school. Ik ben hier graag en vorm samen met zuster Beatrijs een goeie tandem.” (Philippe Decruynaere)