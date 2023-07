Zuster Rosanne is nieuwe regionale verantwoordelijke in hoofdklooster Zusters van Maria in Ingelmunster

Recent vierden de Zusters van Maria het 254-jarige bestaan van de Congregatie. Er werd dan ook een nieuw regionaal bestuur verkozen. Zuster Rosanne (Rosa Degrijse) werd aangesteld tot regionaal verantwoordelijke. Zuster Rose Buyls en zuster Magda Vandromme werden verkozen als regionale raadzusters.

In 2003 werd zuster Magda Vanmarcke verkozen tot regionaal verantwoordelijke. Na drie verkiezingsperiodes was ze niet meer verkiesbaar. Zuster Magda blijft nog wel verantwoordelijk voor de gemeenschap in het hoofdklooster, raadslid van het algemeen bestuur (regio België, Congo en Vietnam) en algemeen econome. De taak van regionaal verantwoordelijke ligt voortaan in handen van zuster Rosanne (82).

Voor de bezoekers aan het hoofdklooster is zij wellicht geen vreemde aangezien ze vaak de receptie bemant. Zuster Rosanne is afkomstig uit Lendelede. Ze was kleuteronderwijzeres, eerst in Sint-Michiels-Brugge en daarna in de Sint-Jozefsschool in Ingelmunster. Ze deed 22 jaar vrijwilligerswerk in ‘saMENspel’ (begeleid wonen in Izegem). Daarmee zal ze nu met pijn in het hart stoppen, omdat het niet meer combineerbaar is met haar huidige functie.

37 kloosterzusters

Zuster Rosanne erkent dat ze haar draai nog wat moet vinden in haar nieuwe functie. “Het is voor de zusters uit West-Vlaanderen, niet voor Congo of Vietnam. Onze communiteit telt nog 37 kloosterzusters, waarvan er 17 verblijven in het hoofdklooster in de Schoolstraat. Er wonen er nog drie in de Hendrik Consciencestraat en drie in Merkem, waaronder twee in een serviceflat en een in het rusthuis. Verder bestaat onze Congregatie ook nog uit een gemeenschap verbonden met de Sint-Jozefskliniek in Izegem, een gemeenschap verbonden met het woonzorgcentrum in Ingelmunster, en een gemeenschap die verblijft in Kortrijk.”

“Ik neem de taak van regionaal verantwoordelijke over van zuster Magda Vanmarcke, die wel nog de financiën blijft beheren. Mijn functie bestaat erin het welzijn van de zusters te behartigen”, vertelt zuster Rosanne. “Zit een zuster met vragen, met een bepaald probleem, dan zal ik voor hen een luisterend oor zijn. Want één iets is én blijft belangrijk binnen onze Congregatie: Samen gelukkig te zijn! Daar zal ik naar blijven streven. Welke functie we binnen onze gemeenschap ook hebben: wij zijn en blijven allemaal gelijken. Het is en blijft belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om een open en gelukkige gemeenschap te vormen, elk volgens zijn eigen krachten en mogelijkheden. Mijn grootste en diepste wens is dat wij allemaal samen gelukkige zusters mogen zijn.”