Zuster Maria Pham Thi Toan viert gouden kloosterjubileum

In het hoofdklooster van de Zusters van Maria in de Schoolstraat vierde zuster Maria Pham Thi Toan haar gouden jubileum.

Zuster Maria werd geboren op 14 november 1948 in Hanoi (Vietnam). Zij voelde zich geroepen tot het religieuze leven. Door bemiddeling van een Vietnamese priester kwam zij in contact met de Congregatie van de Zusters van Maria. Ze trad binnen op 12 augustus 1969. Na haar vorming in het noviciaat deed ze haar eerste geloften op 16 juni 1973. Tot 1 mei 1979 studeerde zuster Maria voor kinderverzorgster in Namen. Na de studieperiode werkte ze tot augustus 1981 in het wzc Sint-Jozefs in Sint-Michiels. Op 1 september 1981 begon ze aan haar studies voor gegradueerde verpleegkundige in Kortrijk. Daarna ging ze opnieuw aan de slag in het wzc Sint-Jozefs in Sint-Andries. Op 1 juli 1987 keerde zuster Maria terug naar de Schoolstraat, waarna ze naar de koloniale Hogeschool in Antwerpen vertrok als voorbereiding op haar missionaire opdracht in Congo.

Malaria

Op 27 april 1988 vertrok de zuster naar Congo, waar ze als verpleegster werkzaam was in Drodro, Laybo, Bunia en Kisantu.

Op 20 juli 2016 keerde ze terug naar ons land na een zware aanval van malaria. Tot 22 augustus 2016 was ze hier met ziekteverlof, waarna ze vertrok naar Vietnam. Daar was er pas een stichting ‘Zusters van Maria’ opgericht. Op 6 september 2017 keerde de zuster definitief terug naar het hoofdklooster in de Schoolstraat. Zij zet zich daar nu in voor de zieke en bejaarde zusters. Je vindt haar ook wel eens terug aan het onthaal.

Nna 50 jaar trouwe dienst aan de Congregatie, de Heer, de kerk – vierde zuster Maria, samen met haar medezusters en familie, haar gouden jubileum in het hoofdklooster in de Schoolstraat.

Na een eucharistieviering in de kapel van het hoofdklooster volgde er een receptie en feestmaaltijd. (Patrick D.)

degrijse.rosa@zm-ing.be