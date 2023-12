Wim Vancauwenberghe nieuw teamlid pastorale eenheid De Wijngaard

Op zondag 10 december wordt Wim Vancauwenberghe (53) als teamlid aangesteld in de pastorale eenheid De Wijngaard. Deken Henk Laridon gaat voor in de aanstellingsviering die om 10 uur begint in de Sint-Columbakerk in Deerlijk.

Wim is een geboren en getogen Sint-Lodewijknaar die 20 jaar geleden verhuisde naar de Ververijstraat in het centrum van de gemeente. “Ik woonde tot mijn 33ste in de Vereeckelaan. Als kind liep ik school in Sellewie en had vier van mijn zes jaar lager een ‘Archie’ als leerkracht.” Na het lager werd het H.-Hartcollege in Waregem zijn school en daarna studeerde hij voor maatschappelijk werker.

Lid worden van het team kwam er niet zomaar?

“Toen die vraag om lid te willen worden er kwam, had ik een moeilijke periode achter de rug. Ik leerde mijn moeder met veel geduld opnieuw stappen. Zij verliet ons en ik kreeg meer tijd om mij in te zetten. Ik wilde iets doen voor een ander zoals mijn moeder ook deed. In Lauwe groeide het kerkelijke in mij en toen de vraag er kwam, was er geen aarzeling. Ik werk graag in groep en via het vrijwilligerswerk komt er veel voldoening en krijg je veel terug.”

In dit een moeilijke tijd voor het kerkelijke?

“Het is geen glorietijd. Over de zaken die verkeerd liepen zeg ik altijd dat de rotte appels uit een mand verwijderd moeten worden maar dat rest (het overgrote deel) van de appels bewaard moet blijven. Nieuwe mensen aantrekken is niet gemakkelijk, maar toch mogelijk. Ik droom van nieuwe initiatieven om ook jonge mensen naar de vieringen te zien komen.”

Waarom niet opnieuw starten met misdienaars?

“Ik ervaar zelf dat een viering bijdraagt tot het tot rust komen. Er mensen ontmoeten is een pluspunt en belangrijk in een gemeenschap. Mee daarvoor wil ik mij inzetten en ik reken op velen om er mee de schouders eronder te zetten.”