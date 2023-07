West-Vlamingen wonen Wereldjongerendagen in Lissabon bij: “Het hoogtepunt? De mis met de paus”

Honderdduizenden jongeren nemen van dinsdag 1 tot en met zondag 6 augustus deel aan de Wereldjongerendagen in Lissabon, die georganiseerd worden door de Rooms-Katholieke Kerk. Ook meer dan 300 Vlamingen trekken naar de Portugese hoofdstad om er in contact te komen met leeftijdsgenoten uit verschillende landen en continenten en te praten over waar het met de wereld naar toe moet. Deze West-Vlamingen zijn erbij op ‘s werelds grootste festival deze zomer.

Romy Hollevoet (19)

© BC

Romy Hollevoet (19) uit Heule is studente pedagogische wetenschappen én het Tineke van Heule, een verkiezing die georganiseerd wordt tijdens de Tinekesfeesten in Heule. Ook voor Romy is het haar eerste deelname aan de Wereldjongerendagen.

“Het wordt ongetwijfeld een mooie en inspirerende reis. Het is een unieke kans, want op geen enkele andere manier krijg je zoveel jongeren uit zoveel verschillende landen samen. Ik kijk er enorm naar uit om mensen uit andere culturen te leren kennen en nieuwe inzichten te krijgen in wat geloof voor hen betekent. Geloof brengt hoop in tijden dat het moeilijk gaat. Het is voelen dat alles uiteindelijk weer goedkomt. God kan ook schuilen in iemand uit je omgeving die je helpt wanneer je het moeilijk hebt.”

“Het wordt ongetwijfeld een mooie en inspirerende reis”

Romy maakt deel uit van de misdiersnaargroep van Heule-Bissegem. “We gaan met elf jongeren van onze dertig leden mee naar Lissabon”, aldus Romy, die momenteel het voorprogramma volgt in Frankrijk. “We vertoeven in de streek van Bordeaux. We krijgen onder meer een inkijk in het leven van een kloostergemeenschap. Tegen dinsdag 2 augustus zijn we dan in Lissabon. Het is de eerste keer dat ik in Portugal kom, nog een nieuwe ervaring dus. Er is véél om naar uit te kijken.”

Pieter Anseeuw (19)

© BC

Pieter Anseeuw (19) uit Roeselare neemt deel aan de Wereldjongerendagen in Lissabon, maar is momenteel al in Portugal voor een voorprogramma dat georganiseerd wordt door bisdom Brugge. “Het is de eerste keer dat ik mee ga naar de Wereldjongerendagen. Ik ben actief binnen het communicatieteam van IJD (de jeugddienst van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, red.) en als hoofdleider bij Plus Dertien Roeselare, een jeugdbeweging die zich inzet voor het geloof”, aldus de Roeselarenaar die voor burgerlijk ingenieur studeert in Leuven.

“Er gaan een twintigtal vrienden en kennissen mee. Maar dat neemt niet weg dat ik er ongelooflijk naar uitkijk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik wil graag in gesprek gaan met jongeren uit verschillende culturen en de grote verbondenheid kunnen voelen.”

“Het leven is veel mooier als je iets kan betekenen voor een ander”

Het voorprogramma in Portugal is ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen. “We maken trektochten in de natuur. Die pelgrimage wordt gekoppeld aan enkele engagementen die we aangaan bij de lokale bevolking. Die vorm van dienstbaarheid spreekt mij aan, ook in het dagelijkse leven. Het leven is veel mooier als je iets kan betekenen voor een ander en zelfs de anderen een trapje hoger kan zetten dan jezelf. Dat is heel belangrijk aspect van wat geloof voor mij betekent.”

Josefien (29) en Katelijne Verhelst (23)

© Davy Coghe

Josefien (29) en Katelijne (23) Verhelst nemen voor het eerst deel aan de Wereldjongerendagen. De zussen zijn actief binnen IJD Jongerenpastoraal. “We zijn blij dat we met IJD meer dan 300 jongeren uit Vlaanderen en Brussel konden mobiliseren om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. Wijzelf kijken er alvast ontzettend naar uit”, blikt Josefien, die in Brugge woont en halftijds stafmedewerker is bij IJD Brussel, vooruit.

“Het is een spannend avontuur op zoveel vlakken. We zullen in Lissabon mensen ontmoeten van over de hele wereld. Die diversiteit van mensen en de manier van hoe zij naar het leven kijken, daar ben ik enorm benieuwd naar. Net als naar het befaamde gevoel van samenhorigheid waar iedereen altijd over spreekt.”

“Samen slapen op één groot veld, daar kijken we naar uit”

“Ook de apotheose op zaterdag en zondag is iets waar ik geweldig naar uitkijk. Vanop hun slaapplek wandelen alle jongeren naar een groot veld, waar we die nacht allemaal zullen slapen. Maar eerst wordt er een licht doorgegeven waarmee iedereen een kaarsje laat branden. Dat zal indrukwekkend zijn. ’s Anderendaags volgt er nog een eucharistieviering met de paus. Het is de eerste keer dat we hem in levende lijve zullen zien. Ik heb veel respect voor onze paus. Hij verbindt mensen en heeft een fantastische visie op integrale ecologie.”