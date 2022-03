Wervikse ‘Moskee’ blijft hot topic

Het Vlaams Belang gaat op zaterdag 19 maart in het verzet tegen de komst van een gebedsruimte voor de plaatselijke moslimgemeenschap in een bovenzaal van de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat. Uit solidariteit en steun voor de vzw Al Madina is er op dezelfde plaats, dag en uur een tweede actie aangekondigd.

“Dat de buurtbewoners vooraf niet op de hoogte worden gebracht is al erg, maar dat burgemeester Youro Casier al een tijd op de hoogte is en bij de bekendmaking in de pers al meteen zijn handen wast in onschuld is een brug te ver”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Door te zeggen dat hij het niet kan verbieden, omdat hij geen wettelijke basis heeft, doet de burgemeester het lijken alsof hij het anders misschien wel zou verbieden. Ondertussen was ons al duidelijk dat burgemeester Casier wel degelijk wettelijke basis heeft om de islamisering een halt toe te roepen, maar dit bewust niet doet.

In november vorig jaar voerde Vlaams Belang nog actie aan het zwembad Ter Leie in Wervik omtrent de gesluierde moslima’s die toegelaten werden in het zwembad. “Daarbij stelde Vlaams Belang vast dat het stadsbestuur dan al de deur openzette voor de boerkini, door de betwistbare zwembadreglementering”, aldus Ryheul.

“Wat nu aan het licht komt is dan ook geen verrassing. De mooie zaal van destijds, waar veel koppels in het verleden hun huwelijksfeest hebben gevierd, wordt momenteel omgebouwd naar een bakermat voor radicalisering. Het stadsbestuur trekt op deze manier de lijn door en trekt zich niks aan van de publieke opinie.”

Van deur tot deur

Sedert vorig jaar kende de plaatselijke afdeling een doorstart met een nieuw bestuur. “Als het stadsbestuur de buurtbewoners niet tijdig informeert, zullen wij hun taak overnemen en de inwoners van Wervik de info geven waar ze recht op hebben.”, zegt voorzitter Rudy Denys van Vlaamse Belang Wervik. “Onze afdeling zal van deur tot deur de buurtbewoners bezoeken en informeren over de islamisering die ook in Wervik getolereerd en gefaciliteerd wordt.”

“Dat de vzw Al Madina geïnteresseerd is om heel de zaak te kopen, baart ons zorgen. De huidige eigenaar houdt nu nog een oogje in het zeil, maar als de zaak volledig wordt omgebouwd tot een ‘moskee’, zullen de buurtbewoners rekening moeten houden met de komst van een megamoskee. En dit allemaal zonder dat buurtbewoners geïnformeerd werden, laat staan hun mening gevraagd werden.”

“We geloven in vrije meningsuiting, maar we geloven nog meer in solidariteit en openheid“

Vlaams Belang Wervik plant, in samenwerking met Vlaams Belang West-Vlaanderen, een actie en dat noemen ze het begin van het verzet tegen de komst van een gebedsruimte. Voor alle duidelijkheid : puur wettelijk gaat het niet om een moskee want daarvoor is (nog) geen aanvraag ingediend en geldt hiervoor overigens een hele procedure.

Tweede actie

Ondertussen is er ook uit solidariteit en steun voor de vzw Al Madina. De solidariteitsactie zal op zaterdag 18 maart plaatsvinden, om 13u. “In Wervik mag iedereen er bij, want dat maakt ons blij. Gilles kon het niet mooier verwoord hebben”, zo staat het te lezen op de Facebookpagina van de organisatoren.

“We geloven in vrije meningsuiting, maar we geloven nog meer in solidariteit en openheid. We merken de laatste tijd dat er meer en meer op een negatieve wijze wordt gekeken naar mensen met een andere origine, of een verschillende religie. We vinden niet dat dit thuishoort in Wervik. Voor deze reden willen we onze solidariteit en steun delen met de oprichters van vzw Al Madina en andere ambitieuze mensen die racisme en discriminatie ervaren. Deze actie gaat door na overeenkomst met de leden van de vzw.”

Burgemeester

Het Vlaams Belang had dinsdag bij de stad nog geen officiële aanvraag voor hun actie ingediend. “Tot op heden ontving ik enkel een aanvraag voor de tegenbetoging”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Vorige week donderdag heb ik voorzitter Rudy Denys van het Vlaams Belang Wervik schriftelijk op de hoogte gebracht dat er een officiële aanvraag moest worden ingediend. Mocht ik deze aanvraag nog ontvangen, dan zal ik samen met de politie een risicoanalyse opmaken en op basis hiervan een beslissing nemen. Voor mij primeert de algemene veiligheid. Mocht er gaan zekerheid zijn dat dit gegarandeerd kan worden, dan zullen we de nodige conclusies trekken.”