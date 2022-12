Werkgroep priester Luk Brutin brengt kerstviering in West-Vlaams dialect in De Biekorf

De werkgroep rond de voormalige pastoor van Zwevezele, Luk Brutin, organiseert opnieuw een sfeervolle kerstviering. De viering vindt plaats op zaterdag 17 december in zaal De Biekorf in Ardooie.

Als gevolg van corona lagen de vieringen twee jaar stil, maar ondertussen bleef de medewerkersgroep Luk Brutin niet bij de pakken zitten. Ze werkten tal van vieringen uit en hun eerst komende viering is de kerstviering in ’t dialect. “Toekomstgericht willen wij opnieuw op de gekende hedendaagse wijze vieringen brengen”, vertelt priester Luk Brutin. “Als eerste viering starten we met een echte klepper, de kerstviering. Er werd gezocht naar verhaallijnen die passen bij het kerstverhaal, die zowel een kerstboodschap als ontroerende emoties zullen opwekken. De viering zal de aanwezigen aanspreken tot in het ‘putteke’ van hun hart. En omdat de boodschap direct zou binnenkomen, zal de viering doorgaan in het West-Vlaams dialect, wat veel sprekender en directer is dan in het Nederlands.”

Speciaal tintje

De overvolle parochiekerk in Zwevezele toen Luk er pastoor was, maakten reeds duidelijk hoe mensen nood hadden aan het gezellig samenzijn op een hedendaagse en vrolijke manier. “Als ik in het verleden kijk, dan merk ik dat mensen heel tevreden waren met een viering gebracht in een speciaal tintje”, gaat Luk verder. “De kerk zat overvol, mensen smachten naar een hedendaagse opgezette kerstviering met een krachtige kerstboodschap. Diepmenselijke gevoelens kwamen naar boven, spanning en ontspanning was aanwezig, humor en bittere ernst. Onze eigen taal was krachtig en kreeg een plaats in ons hart. Door speciale effecten en het gebruik van multimedia werden hun zintuigen nog meer geprikkeld. Komende kerstviering zal opnieuw uniek zijn, omdat die vanaf de diepte van ons hart volledig nieuw geconcipieerd werd, dankzij de medewerking van de vrijwilligers.”

De viering vindt plaats op zaterdagavond 17 december om 17 uur in zaal ‘De Biekorf’ langs de Biekorfstraat 5 in Ardooie. Na de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Wie vervoer wenst geeft een seintje naar hilde.verschatse@gmail.com of via 0476 51 35 60. In het jaar 2023 volgen er nog tal van vieringen.