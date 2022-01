Weekend van het Brugs: dus ook misviering in het dialect en dat lokt veel kerkgangers

In de Sint-Jozefkerk in Brugge werd de mis deze morgen in het Brugs gehouden door pastoor Carmino Bohez, een getogen Waregemnaar nota bene. Het opmerkelijke initiatief kadert in het ‘Weekend van het Brugs’, met tal van evenementen om het Brugs dialect in ere te houden.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een eucharistieviering volledig in het Brugs brengen: het was voor priester Carmino Bohez geen eenvoudige opdracht deze morgen. De man is wel een West-Vlaming maar dan wel uit de hele andere kant van de provincie: Waregem, tegen de grens met Oost-Vlaanderen. Toch bracht hij het er zeker niet onaardig van af.

Er was alvast bijzonder veel interesse om de mis eens in de Brugse streektaal te volgen. De Sint-Jozefkerk in de volkse wijk Sint-Jozef bij Brugge zat met zo’n driehonderd mensen zo goed als vol. De misvieringen van de populaire priester Carmino Bohez trekken dan wel vaker behoorlijk wat volk, maar zo’n druk bijgewoonde viering is toch eerder ongezien.

Het evenement maakt deel uit van ‘Het (verlengde) weekend van het Brugs’ van woensdag 26 tot en met zondag 30 januari, een initiatief met tal van evenementen om het Brugse dialect levendig en in ere te houden. Dit Weekend van het Brugs is een organisatie van Stad Brugge, met cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) als drijvende kracht, en de officiële Brugse gidsenkringen.

In de Sint-Jozefkerk in Brugge werd de viering in het dialect gehouden. © Foto Davy Coghe

De organisatoren hadden gezorgd voor een projectie van de preken, gebeden en liedteksten in het Brugs op groot scherm in de kerk. En er werd duidelijk uit volle borst in het Brugs mee gebeden en gezongen. Het Onze Vader, de communie … van begin tot eind werd het in het Brugs gebracht.

“In ben geboren en getogen in Waregem en mijn Waregems zit er nog altijd wel diep in dus het was niet zo’n eenvoudige opdracht voor mij. Met algemeen Nederlands heb ik geen enkel probleem want ik geef ook nog les (in het Sint-Leo college, red.) dus daar spreek ik steeds keurig Nederlands. Maar volledig een ander dialect gaan spreken is toch nog iets anders”, vertelde pastoor Camino ons na de viering. “

Het zijn beiden West-Vlaamse dialecten maar veel klanken zitten toch helemaal anders. De jongste maanden heb ik elke dag twee keer twintig minuten geoefend. En met Nico Blontrock en Mark Van de Voorde had ik gelukkig heel goede Brugse lesgevers.”

Cédric Dedecker (rechts) en Thibaut Van de Water woonden de viering bij. © Foto Davy Coghe

Naast heel wat oudere mensen spotten we zondagmorgen toch ook enkele jongeren in de Sint-Jozefkerk. Zoals de vrienden Cederic Dedecker en Thibault Van de Water uit de Brugse deelgemeente Sint-Kruis. “Ik zag via instagram iets passeren over dit evenement en het leek me wel eens leuk”, vertelt Cederic. “In Gent en in Brussel deden ze dat al, de mis opvoeren in de streektaal, dus het is tof dat dit in Brugge nu ook eens gedaan wordt.”

“Of we anders ook altijd naar de mis gaan? Ik moet eerlijk bekennen van niet”, lacht Thibaut. “We zijn wel lid van KSA dus zo hebben we wel wat christelijke wortels. Maar het is vooral voor het Brugs dat we eens afkomen. Het is belangrijk dat dit niet verloren gaat. Mijn grootouders gebruiken soms woorden die ik helemaal niet meer ken, dat is soms wel grappig. Het was zeker een mooie ervaring en er mogen wat mij betreft nog zo’n initiatieven volgen om het Brugs levendig te houden.”

(PDV)