Vrouw opgenomen in broederschap OLV van de Potterie in Brugge

Tijdens een bijzondere plechtigheid in de O.L.V. van de Potterie-kerk in Brugge werd Sonja Callens opgenomen als confrater in de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie. Ze is daarmee de tweede vrouw die wordt opgenomen in het in 1751 opgerichte broederschap.

Ook tradities gaan mee met hun tijd. Zo bleek vandaag in de O.L.V. van de Potteriekerk in Brugge. Daar werd de Brugse, in Waregem getogen, Sonja Callens opgenomen als confrater in de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie.

Christelijke waarden

Dit katholieke broederschap, dat ook instaat voor het beheer van de gelijknamige kerk met bijhorend museum, werd opgericht in 1751 en stelt zich tot doel de christelijke waarden uit te dragen. De belangrijkste dag voor deze confrérie is 15 augustus als de confrater in vol ornaat – met fraaie mantels en draagmedaille – naar buiten treden voor de Brugse Belofte, een jaarlijkse processie sedert 1304.

Sonja Callens is slechts de tweede vrouw die in de geschiedenis van dit broederschap als lid wordt opgenomen. Het is dan ook pas zo’n drie jaar geleden dat deze confrérie zich open stelt voor vrouwelijke leden.

Een nieuw lid kan enkel op voordracht van een confrater aangenomen worden en kan, na beraadslaging, op proef voor een jaar worden aangenomen als ‘aspirant’. In deze periode wordt de aspirant bijgestaan door een ‘peter’, in dit geval confrater Dirk Verstraeten.

Plechtige eed

Tijdens de plechtigheid zondagmorgen sprak de nieuwe confrater Sonja Callens een plechtige eed uit waarbij ze liet verstaan zich in te zetten voor de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Potterie en steeds zou handelen in overeenkomst met de statuten van de confrérie. Daarna kreeg ze het scapulier, een soort schouderkleed, van de orde omgehangen en werd haar naam officieel bijgeschreven in de lijst met confraters naarst het altaar.

“Ik kom uit een warme, christelijke familie en heb de christelijke waarden altijd hoog in het vaandel gedragen”, stelde de nieuwe confrater zich na de dienst aan ons voor. “Beroepshalve heb ik jarenlang meegewerkt op het advocatenkantoor van mijn echtgenoot en ik heb ook een vastgoedkantoor gerund. En nu, in mijn pensioen, engageer ik me al vrijwillig gids bij de rondleidingen van van de vzw Sacred Books in Brugge.”

Het broederschap bestaat nu uit 17 leden en maximaal mogen er dat 22 zijn.

