Vrijwilligers inventariseren 5.000 religieuze objecten in Brugse kerken: “Corona zorgde voor heel wat uitdagingen”

De afgelopen tien jaar hebben tientallen vrijwilligers zich ingespannen om het roerend erfgoed van 25 Brugse kerken in kaart te brengen. In totaal werden 5.000 religieuze objecten geïnventariseerd, die nu online beschikbaar zijn voor het publiek.

Brugge staat bekend om zijn rijke roerende erfgoed, dat zich niet beperkt tot musea zoals het Kantcentrum of de Koninklijke Stadsschouwburg. Ook minder voor de hand liggende locaties, zoals Café Vlissinghe, herbergen bijzondere stukken. Daarnaast vormen de vele parochiekerken in Brugge een ware schatkamer van religieus erfgoed. Het is deze unieke collectie die gedurende het voorbije decennium minutieus werd geïnventariseerd.

Uitdagingen

“De inventarisatie was niet altijd eenvoudig”, vertelt Livia Snauwaert, coördinator van Erfgoedcel Brugge. “Vrijwilligers trotseerden vaak koude omstandigheden en moesten soms halsbrekende toeren uithalen om moeilijk bereikbare voorwerpen te documenteren. Ook de coronapandemie bracht extra uitdagingen met zich mee. Gelukkig zorgde de sterke groepssfeer voor een positieve dynamiek en hield iedereen vol.”

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, werd een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in de Sint-Walburgakerk. Als blijk van waardering ontvingen zij een unieke medaille, overhandigd door schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Unieke erfgoedstukken

Tijdens het evenement benadrukte Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed bij Musea Brugge, het belang van de inventarisatie door enkele opmerkelijke voorwerpen uit te lichten. Zo bevat de collectie een zilveren reliekschrijn van Sint-Gillis uit 1593 (Sint-Gilliskerk), een zilveren staafje uit 1666 dat tijdens pestperiodes werd gebruikt om askruisjes uit te delen (Begijnhof), en een gotische dalmatiek met Bijbelse taferelen uit circa 1500 (Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Lissewege). In de Sint-Katarinakerk in Assebroek bevindt zich bovendien een indrukwekkende zestiendelige kruisweg in art-decostijl (1938-1939) van kunstenaar Paul Hagemans.

Toegankelijk voor iedereen

De volledige inventaris van het Brugse religieuze erfgoed is vrij raadpleegbaar via de website van Erfgoed Brugge: erfgoedbrugge.be. Dankzij deze digitale ontsluiting kan iedereen, van onderzoekers tot geïnteresseerde bezoekers, deze unieke collectie ontdekken en waarderen.