Vredeslicht houdt even halt aan Vredesmolen Houthulst

Het vredeslicht, dat in Jeruzalem is ontstoken, is via Oostenrijk in België beland, om daarna verder doorheen alle landen te trekken. Overal werd het vredeslicht door wandelaars en lopers doorgegeven. In Houthulst ontving men, onder impuls van VVmK en de gemeente, op 16 december aan de Belgisch Militaire Begraafplaats het vredeslicht van wandelaars uit Langemark-Poelkapelle. Daarna ging het verder naar de Vredesmolen in Klerken, en vervolgens naar de Couchezmolen in Zarren, om het licht door te geven. Op de foto zien we enkele deelnemers aan de tocht met het vredeslicht die aan de Vredesmolen in Klerken een pauze namen. (foto ACK)