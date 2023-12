Vormelingen starten voorbereiding met zang en dans in parochiekerk

Recent kwamen de vormelingen van Lendelede voor de eerste keer samen om te starten met de vormselvoorbereiding. Dat gebeurde op een speelse manier met zang en dansjes in de parochiekerk. De namiddag werd afgesloten met de aanvraagviering in de kerk. Op de foto de vormelingen die deelnemen aan hun vormselopleiding: Alyana Blondeel, Aydo Blondeel, Nore Bouckeljoen, Thor Bruneel, Kyllian Casteleyn, Tuur Claus, Miel De Buck, Niene Deleersnijder, Jutte De Zaeytijd, Tuur Delaere, Leon Dendauw, Marie Dendauw, Ferre Dendauw, Nor Depuydt, Victor Derez, Maxime Desaever, Warre Desmyter, Bas Devolder, Fran Dewinter, Tomas Geen, Felix Kemseke, Stien Kindt, Ieme Nottebaert, Liuz Piasecki, Indy Popelier, Bas Priem, Jutta Reynaert-Vancauwenberghe, Liam Roels, Lars Rommelaere, Loeka Rozé, Xenne Stragier, Jade Vancoillie, Chelsey Vancompenolle, Mirte Vandeputte, Lotte Vandoorne, Lucas Vanhee, Inaya Vanhove, Estée Vanneste, Phil Vermeulen, Omérine Verschaete, Bastien Vierstraete en Briek Vuylsteke. (foto CLY)