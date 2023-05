Vormelingen groep Sint-Amand I in de Sint-Amandskerk

Op zondagvoormiddag 14 mei werden de vormelingen van groep Sint-Amand I om 9 uur gevormd in de Sint-Amandskerk in Ingelmunster.

De vormheer was pastoor Ludwig Dubaere. De vormelingen waren Niel Aerens (De Wingerd), Emma Ampe (De Wingerd), Camille Anraed (De Wegwijzer), Miel Baert (Het Wonderbos), Elodie Benali (Het Wonderbos), Yana Bouckhuyt (De Wegwijzer), Maxim Callewaert (De Wegwijzer), Senne Claerhout (De Wingerd), Michèlle Cottens (De Wegwijzer), Mathias De Backer (De Wingerd), Demko De Cuyper (Prizma Lendelede), Jitske De Smet (De Wegwijzer), Tomas De Vriendt (Het Wonderbos), Ruben De Vriendt (Het Wonderbos), Laura Decastecker (De Wegwijzer), Lily Degryse (Het Wonderbos) Xenne Dejonckere (De Wingerd), Eline Delaere (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Elena Demeilliez (Het Wonderbos), Fay Deprez (De Wegwijzer), Niels Depypere (De Wingerd), Luca Desmet (De Wegwijzer), Elias Desplenter (De Wegwijzer), Suzan Desseyn (De Wingerd), Yathan Devriendt (De Zon), Timothy Francus (Het Wonderbos), Warre Geeraerts (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Maxim Goossens (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Oona Goossens (De Wegwijzer), Vic Guillemyn (Het Wonderbos), Sef Hallaert (De Wingerd), Yasmine Gijsbrechts (De Wegwijzer), Daan Tanghe (De Wegwijzer) en Ilyana Vervelghe (Het Wonderbos).

De directie van De Wingerd is Lucie Vanderper, de klasjuf Céline Vandenbroucke. De directie van De Zon is Saïdja Hellebuyck, de klasjuf Sarah Ryon. De directie van Het Wonderbos is Evy Becquart, de klasjuf Kimberly Vlaeminck. De directeur van De Wegwijzer is Jo Windels. Laurence Margo is klasjuf van het zesde leerjaar in de Schoolstraat en Ann Beernaert is klasjuf van het zesde leerjaar in de Sint-Jozefsschool in de Oostrozebekestraat. (Patrick D./foto )