Volle kerk in Ingooigem voor patroonheilige van varkens: “Erfgoed en traditie leven meer dan ooit”

Geslachte varkens ter ere van een heilige naar het altaar dragen. Aan deze bonte traditie lijkt nog lang geen einde te zijn komen. Onder ruime belangstelling vond zondag 21 januari de 71e viering van Sint-Antonius Abt plaats. Sinds vorig jaar is dit feest van de patroonheilige van de varkenshouders en andere dieren, erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Er was een grote opkomst van jong en oud waarbij deze Yvegemse hoogdag begon met de dierenwijding voor het kerkportaal. Om 9 uur vertrok de dierenstoet van aan café Nieuw Yvegem. De kleinsten lieten hun knuffel zegenen door diaken Jean-Yves Verhaeghe.

Het was de tweede keer dat de levende dieren in kooien zoals konijnen, ganzen, cavia’s en kippen moesten plaats ruimen voor pluchen knuffeldieren. Een paar grote dieren trotseerden de kou zoals de schapen van Jozef Dermaut die er een jaarlijkse traditie van maakt om samen met zijn kleinzonen de dag mee kleur te geven.

Ook de minder grote dierenliefhebbers werden warm verwelkomd aan de kerk door het oudercomité van Het Wijsternest met een jenever tot aan het randje gevuld.

Toontjesprocessie

Daarna was het verzamelen aan café In d’Halve Maan op de Ingooigemplaats voor de ‘Toontjesprocessie’ richting Sint-Antoniuskerk waarbij het eerste Paterke het reliekbeeldje van de heilige meedroeg. Zoals de traditie het wil torsten de kinderen van het zesde leerjaar, met de hulp van enkele kinderen van het vijfde leerjaar, een van de geslachte varkens.

Voor het tweede varken werd er beroep gedaan op de spierbundels van de KLJ van Ingooigem. Vervolgens was er de uitgebreide en mooie Plechtige Eucharistieviering ter ere van Sint-Antonius Abt. De kerk zat stampvol.

De gelovigen werden uitgenodigd om het reliekbeeldje van Sint-Antonius Abt aan te raken en de Paterkes van Het Wijsternest zongen het lied ‘Een vriendje in huis’ ter ere van de dieren en deelden een aantal weetjes over deze naamdag van Sint-Antonius via een interactieve quiz.

Bolhoeden leiden alles in goede banen

De offerstoet werd voorgegaan door de Koninklijke Harmonie De Eendracht Anzegem-Ingooigem die pas van start ging nadat de dierenzegening volledig afgelopen was. Diaken Jean-Yves Verhaeghe, de Paterkes en de KLJ Ingooigem volgden met het varken op de draagberrie en andere offergaven met in hun kielzog de Bolhoeden.

Alles werd in goede banen geleid door enkele Bolhoeden die zich verenigen vanuit Yvegem Sportief en de Kerkraad. Vervolgens sloten de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen aan bij deze prachtige stoet, de bedevaarders uit Ingooigem en omliggende gemeenten en de deelnemers van de dierenzegening. Na de mis was er de verkoop van de offergaven per Amerikaans opbod met talrijk te winnen prijzen. Dat ging voor de eerste keer door binnen in de kerk omwille van het koude winterweer. Het was een opvallend geanimeerd gebeuren met veilingmeester van dienst Marc Steelandt. Aansluitend was er het eetfestijn in ’t Smesseplein.

(GV)