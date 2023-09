Volle kapel voor reliek van “sympathieke heilige”, die vanuit Ieper aan Vlaamse pelgrimstocht begint

De kapel op de Ieperse Frezenbergzat zondagavond vol mensen, die een glimp wilden opvangen van het schrijn met relieken van Theresia. De Franse heilige begon er aan een rondgang door heel het land. “In zekere zin is ze nu dichter bij ons.”

“De kerk zit in moeilijk vaarwater en moet zich meer openstellen voor de mensen, zoals dat hier en nu gebeurt: een prachtig initiatief.” Oud-gouverneur Paul Breyne woonde zondagavond de verering bij van Theresia van Lisieux. De relieken van de heilige werden vanuit Frankrijk ons land binnengevoerd en voor het eerst tentoongesteld in de kapel van de karmel op de Frezenberg bij het Ieperse dorp Vlamertinge. Breyne was er uitgedost in klederdracht van de Ieperse papascouts, die het verkeer in goede banen leidde richting een weide die dienstdeed als parking.

Groots in kleinheid

“Een festivalsfeer? Ja, maar dan op geestelijk gebied”, lacht zuster Rita. “We zijn heel blij met de komst van de relieken. Wij noemen haar de grote kleine Theresia: zij is groots in haar kleinheid, de kleine weg van barmhartigheid die we tegenwoordig heel sterk nodig hebben. In 1996 zijn de relieken hier al eens geweest. Ook toen was er veel volk en dat maakte indruk. Tal van mensen wilden er nu zeker weer bij zijn. Ze is een belangrijke volksheilige in de streek.”

Bisschop

Bisschop Lode Aerts leidde de eucharistieviering in de kapel. “Dit zijn de relieken van een hele sympathieke heilige”, sprak hij. “Ze werd amper 24 en maakte veel miserie en tegenslagen mee. Toch behield ze het vertrouwen. Daarom betekent ze een grote steun en voorbeeld voor veel mensen, ook voor mij. We zingen, bidden en vieren rond deze relieken. Zoals mensen nu een selfie nemen met dierbaren en nadien de foto’s en andere aandenkens bewaren om te herbekijken, zo proberen godsdiensten grote personen nabij te hebben aan de hand van relieken. Ze versterken de band met deze jonge vrouw van vroeger en in zekere zin is ze dichter bij ons.”

Jonge gezichten

Onder de aanwezigen waren ook jonge gezichten. Zoals Willem (11) en Ruben (15), die mee waren met hun moeder Tilde Devos (46) uit Ieper. “We zijn gelovig opgegroeid en gaan geregeld mee naar de mis”, vertelt Ruben. “Ik weet totaal niet wat ik me hierbij moet voorstellen, maar ik vind het wel cool”, stelde Willem vlak voor de aankomst van de relieken.

“De papa is nog thuis bij de jongste”, zegt Tilde. “Tijdens de zondagsvieringen werd het al een aantal keer aangekondigd. En ik dacht: kom, we gaan en laten op ons afkomen wat het te betekenen heeft.”

Start van grote tocht

Maandagochtend vertrokken de relieken alweer. “Nu begint de pelgrimstocht langs alle karmels van Vlaanderen”, duidt Lode Caes, diaken in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper. “De karmel op de Frezenberg kreeg de eer om haar als eerste te ontvangen, een bijzondere dag. Na bezoeken in onder meer Brugge en Gent blijven de relieken een paar weken in de basiliek van Koekelberg.” (TP)