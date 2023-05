Vlaams Belang dient klacht in tegen gebedsruimte in Salons Tabaksbloem

Het Vlaams Belang diende bij de stad Wervik een klacht in over de volgens hen stedenbouwkundige overtreding in Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik. De vzw Amal Al Madina huurt het pand en gebruikt het al meer dan een jaar onder meer als een gebedsruimte. Een aanvraag voor een functiewijziging bij de stad is nog altijd niet ingediend.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kwam hierover al twee keer tussen op de gemeenteraad en nu roert ook het Vlaams Belang zich. In de gemeenteraad is het niet vertegenwoordigd. “We dienden een klacht in wegens een duidelijke stedenbouwkundige overtreding”, aldus federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch.

“Het pand is vergund als een horecagelegenheid en dat moet worden gehandhaafd gezien er geen functiewijziging heeft plaatsgevonden. Wij wijzen het stadsbestuur erop dat het decretaal verplicht is om vergunningen te controleren en kordaat op te treden tegen overtredingen.”

Ondertussen kregen de indieners van de klacht woensdag een antwoord van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Wervik. “Daarin lezen we letterlijk dat de stad Wervik deze vereniging heeft aangespoord om in het kader van hun activiteit de bestemming van het pand te wijzigen naar een gemeenschapsvoorziening en men heeft beloofd eerstdaags dergelijke functiewijziging in te dienen”, zegt Wouter Vermeersch.

“Hoewel het Wervikse stadsbestuur duidelijk toegeeft dat de moskeegemeenschap de vergunningsplicht in de Tabaksbloem heeft overtreden, kiest het stadsbestuur om niet op te treden. Deze lakse houding stoot ons en de buurtbewoners tegen de borst. Voor de Wervikse moslims gelden duidelijk andere regels dan voor de gewone Wervikaan. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om een sterk signaal te sturen dat de stedenbouwkundige regels ook gelden voor de moslimgemeenschap en dus verbaliserend op te treden.” (EDB)