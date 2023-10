Vincentiusgemeenschap geniet van bedevaart

In navolging van de onvergetelijke en mooie zesdaagse bedevaart naar Lourdes in juli 2019 ter gelegenheid van 900 jaar geloofsgemeenschap Vichte, was er heel veel vraag om dit nog eens te doen. “Het warme groepsgevoel, de vriendschap en het samen beleven van vele intense momenten, is iets dat je bijblijft voor de rest van je leven”, aldus diaken Jean-Yves Verhaeghe.

Vanuit de pastorale eenheid Vincentiusgemeenschap sloot tijdens de week van 14 tot 20 juli een groep van zeventig deelnemers aan bij de Lourdesbedevaart van Bisdom Brugge. Het was opnieuw een intense en beklijvende ervaring die heel wat indrukken nagelaten heeft.

Hechte banden

“Op bedevaart naar Lourdes gaan, blijft een bijzondere ervaring”, vertelt diaken Jean-Yves Verhaeghe. “Het is opmerkelijk hoe hechte banden er telkens worden gesmeed door de deelnemers. Dit jaar waren we opnieuw met een mooie groep van zeventig deelnemers. De persoonlijke gesprekken en de blijken van vriendschap hebben me enorm geraakt. Het was een diverse groep waarbij zowel gezinnen als mensen van jong tot oud uit onze geloofsgemeenschap, er een deugddoende week van maakten die nog lang zal blijven nazinderen.”

Van de indrukwekkende internationale viering in de wereldkerk, de biechtviering die de aanwezigen de kans gaf om tot inkeer te komen, de sfeervolle kaarsjesprocessie tot de emotionele ziekenzalving, het waren stuk voor stuk aangrijpende momenten, zowel voor de zieke als de begeleider. “Ook de processie van het Heilig Sacrament, de aanbidding en de zegening in de Pius X-kerk en de hoge Kruisweg lieten een onuitwisbare indruk na. Op 20 juli trokken we weer huiswaarts, dankbaar voor deze mooie bedevaart naar Lourdes”, aldus diaken Jean-Yves. (GV)