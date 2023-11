Verhuist orthodoxe gemeenschap binnenkort naar kerk op de Zilverberg?: “ Zou naar faciliteiten en bereikbaarheid veel beter zijn”

Momenteel zijn er gesprekken lopende tussen de Roemeens-Orthodoxe kerk en het bisdom Brugge omtrent een verhuis naar de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg in Roeselare. “Er is nog niets definitiefs, maar het is belangrijk dat deze christenen ook ergens een thuis vinden”, klinkt het.

De voorbije weken gonsde het van de geruchten omtrent de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg in Roeselare. Onlangs werd er nog een infovergadering georganiseerd omtrent de invulling van de kerk, maar die lokte weinig volk.

Deken Renaat Desmedt schept duidelijkheid: “Momenteel zijn er gesprekken lopende tussen de Roemeens-Orthodoxe kerk en het bisdom. Er is nog niets officieel, maar de kans bestaat dat de geloofsgemeenschap straks haar onderkomen vindt in de kerk op de Zilverberg.”

Christenen

De 3.000 Roemenen vormen al jarenlang de grootste buitenlandse bevolkingsgroep in Roeselare. “De orthodoxe gemeenschap is al erg lang in Roeselare. Zij zijn ook christenen en volgen hetzelfde evangelie als wij binnen de katholieke kerk. Het is dan ook belangrijk dat ook zij een thuis vinden voor hun vieringen”, aldus de deken.

Moest de Roemeense-Orthodoxe kerk haar intrek nemen op de Zilverberg dan zouden er op die plek geen katholieke vieringen meer doorgaan.

De Vijfwegen

De zoektocht naar een geschikte locatie voor de geloofsgemeenschap bleek de voorbije jaren niet zo evident. De Roemeens-Orthodoxe kerk vond in het verleden onder ander haar onderkomen in De Bremstruik in de Arme-Klarenstraat in Roeselare. Ruim twee jaar geleden verhuisde men naar de kerk op de Vijfwegen bij Staden. “Een noodoplossing omdat er op dat ogenblik niet genoeg ruimte was in De Bremstruik. Het was de bedoeling dat men hier enkele maanden zou blijven, maar tot op vandaag is de geloofsgemeenschap hier nog”, aldus Marcel Lauwers, voorzitter van de kerkfabriek op de Vijfwegen.

Hij hoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing gevonden wordt voor de Roemeens-Orthodoxe kerk. “Ik heb er zeker niets op tegen dat men hier diensten houdt, want die lokken telkens behoorlijk wat volk. Momenteel betaalt men echter niets voor het gebruik van de kerk en dat terwijl andere gebruikers hier wel betalen voor begrafenissen of huwelijken. Dat stoot me wel een beetje tegen de borst.”

Sowieso is het niet duidelijk hoe lang er nog kerkelijke vieringen kunnen doorgaan op de Vijfwegen. De gemeente Staden wil er in de toekomst evenementen laten doorgaan.

Tradities

Binnen de Roemeense gemeenschap hoopt men dat er snel een doorbraak komt. “Voor de Roemenen is de kerk nog erg belangrijk. Tradities dragen we hoog in het vaandel. Momenteel huizen we inderdaad nog op de Vijfwegen, maar een plaats in Roeselare zou naar faciliteiten en bereikbaarheid veel beter zijn”, aldus Florin Pop, spreekbuis van de Roemeense gemeenschap in Roeselare.