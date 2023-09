Van Quickenborne vraagt dat bisschop Bonny schuldigen van seksueel misbruik in de kerk van ‘loonlijst’ haalt

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat bisschop Johan Bonny de geestelijken die schuldig zijn bevonden aan seksueel misbruik van de ‘loonlijst’ haalt, zodat ze niet meer met belastinggeld betaald worden. Dat zei hij woensdag aan VRT NWS. “Als hij echt zijn verantwoordelijkheid wil nemen, doet hij dit”, aldus Van Quickenborne.

Misbruik in de kerk staat opnieuw prominent bovenaan de agenda sinds de VRT-documentaire ‘Godvergeten’, waarin slachtoffers en naasten van misbruik door kerkoversten aan het woord komen. Minister van Van Quickenborne reageert geschokt op de getuigenissen. “Die getuigenissen gaan door merg en been”, zegt hij woensdag aan VRT NWS.

Van Quickenborne ontvangt donderdag samen met premier Alexander De Croo een aantal slachtoffers en bisschop Bonny. “Hij heeft heel duidelijk gezegd dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Woorden zijn één zaak, we willen ook daden zien”, aldus de minister over de uitspraken van de bisschop.

“Wij zijn als overheid verplicht om de lonen van priesters te betalen. Men maakt daartoe een lijst over aan de overheid. Ik wil heel uitdrukkelijk vragen dat bisschop Bonny de mensen die schuldig bevonden zijn aan de feiten, van die lijst haalt en die voortaan zelf betaalt”, zegt Van Quickenborne nog.

Verder kan de minister weinig doen, stelt hij. “De grondwet is duidelijk: ik heb mij niet te moeien in de aanstelling van priesters en wij zijn verplicht om godsdienst te financieren met ons belastinggeld. Dat is vastgelegd in de 19e eeuw toen godsdienst quasi alles bepaalde was in ons leven. Vandaag is dit niet meer verantwoord, we moeten dan ook het debat voeren.”

