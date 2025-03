Tractorzegening is toe aan vijfde editie: “Het is uitgegroeid tot een geliefde familie-uitstap”

Parochieraad Houtave, Landelijke Gilde Nieuwmunster-Houtave en KLJ Oostende-Houtave organiseren op zondag 30 maart al voor de vijfde keer een tractorzegening in Houtave. Ondertussen is de zegening, aanvankelijk bedoeld om de landbouwers een hart onder de riem te steken, een vaste traditie geworden die elk jaar heel wat kijklustigen lokt. “Het is belangrijk dat we onze lokale landbouwers blijven steunen.”

De Houtaafse tractorzegening, op zondag 30 maart, is aan zijn vijfde editie toe. Om 9.45 uur wordt er verzameld in de Kapellestraat, om 10 uur start de misviering in de Sint-Bavokerk, gevolgd door de eigenlijke zegening met rondrit door de polders vanaf 11 uur. Na de rondrit is iedereen welkom voor frietjes en een drankje in het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Maere. “Als het weer een beetje meezit, hopen we opnieuw een honderdtal deelnemers te mogen verwelkomen op onze tractorzegening”, zegt Melissa Verniest. “Maar er is ook altijd een mooie publieke opkomst en die hebben we onder meer te danken aan de uitstekende samenwerking tussen de parochieraad, Landelijke Gilde en KLJ.”

Landbouwers steunen

Die laatste zorgen ervoor dat ook de jeugd elk jaar talrijk vertegenwoordigd is. “Of ze nu zelf uit een landbouwgezin komen of niet, wij proberen zoveel mogelijk leden warm te maken om de tractorzegening bij te wonen. We drukken hen op het hart dat het belangrijk is dat we onze landbouwers blijven steunen”, zegt Quinten De Klerck. Ondertussen is het stilaan een echte traditie. “De tractorzegening is voor velen een heuse familie-uitstap geworden”, zegt Melissa Verniest. “Elk jaar zien we heel wat landbouwers met hun kleinkinderen. Ook fijn dat we op die manier opnieuw wat leven in de brouwerij kunnen brengen in Houtave.”