Toekomstbeelden van religieuze patrimoniums in Beernem

Het sterk dalend aantal priesters en het steeds kleiner worden van de groep gelovigen heeft als gevolg dat het moeilijker wordt om eucharistie te vieren. Bijgevolg heeft de gemeente een toekomstbeeld geschetst voor de Sint-Petruskerk in Oostveld en de Heilige Maria Moeder Godskerk. Dat gebeurde via een inspraaktraject dat in een eindrapport werd gegoten.

Eindconclusies

“Bij onze bewoners werd gepolst naar een toekomstbeeld voor beide kerken, die op termijn een herbestemming zullen krijgen”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Kapittel, dat heel wat ervaring heeft bij dergelijke herbestemmingstrajecten, goot alle eindconclusies in een rapport dat aan de belangstellenden werd voorgesteld. Wat de Maria Moeder Godskerk betreft, is er een draagvlak om de ruimte in te zetten voor sociale economie. Sociale organisaties zouden er hun weg kunnen vinden, zoals de Kringwinkel, de Kapstok, armoede-organisaties, de voedselbank, sociale horeca…”

“Via een sociale tewerkstelling zouden deze kunnen worden uitgebaat. Wat de Sint-Petruskerk in Oostveld betreft, zouden we streven naar een ontmoetingsplek in combinatie met horeca en een buurtwinkel. Daarnaast willen we nog een sociale woonfunctie toevoegen aan het toekomstbeeld, zodat de inwoners van ’t Veld nog lang in hun parochie kunnen blijven wonen.”

“Deze kerk zou wel volledig van alle liturgische functies worden ontheven, maar ergens een kleine sacrale plek behouden. Het hoofdaltaar en priesterkoor kunnen we hiervoor gebruiken”, aldus de burgemeester, die toch graag zou zien dat de kerk een trefpunt blijft voor de volledige gemeenschap van Oostveld. (Regi)