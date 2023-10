Toekomst van de vier kerken

Het centraal kerkbestuur, de lokale geloofsgemeenschap en het gemeentebestuur hebben een toekomstbeeld rond de vier kerken in Staden klaar. Het aanbevelingsrapport dient als basis voor het lokale kerkenbeleidsplan dat in 2024 afgewerkt wordt.

“Het toekomstbeeld is geen beslissingsdocument, wel een inspiratiebundel met aanbevelingen die richting geven rond de toekomst van onze kerken”, legt schepen van kerkfabrieken Joeri Deprez (Open Vld) uit. “Kristof Lataire van Kapittel begeleidde het volledige participatietraject, waarbij het kernkapittel dat bestond uit vertegenwoordigers van het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de parochiale ploegen en het gemeentebestuur luisterde naar iedereen die op de een of andere manier verbonden is met onze kerken. Na afloop van het traject werd een aanbevelingsrapport geschreven.” Daaruit blijkt onder andere dat de kerk in Oostnieuwkerke in de toekomst zou kunnen fungeren als centrale kerk van Staden. “Devotie, gebed, stilte en erediensten staan er voorop. Daarnaast kan het ook een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap worden”, somt schepen Deprez op. “De kerk in Westrozebeke moet een plek worden waar historiek en Mariadevotie een centrale plaats krijgen als bedevaart- en erfgoedplek. Het moet ook een plaats worden voor activiteiten uit de brede gemeenschap. Twee ingrepen kunnen de focus op de brede gemeenschap versterken: het huisvesten van sociale functies zoals de voedselbank en een overdekte buitenruimte om het bijhorende plein te laten aansluiten op de kerk.”

Deels Afbreken

Voor de Stadense kerk is het toekomstbeeld minder uitgesproken. “Het is duidelijk dat de akoestiek daar een probleem is. Er is daarom draagvlak om het sacrale gedeelte te herpositioneren in een kleiner afgesloten deel. De rest van de kerk kan een multifunctionele invulling krijgen of zelfs worden afgebroken. De kerk op de Vijfwegen kan een gemeenschapshuis worden waar de Vijfwegenaars elkaar ontmoeten en samen activiteiten opzetten onder leiding van een vzw. De kerk zou ook door de school en lokale verenigingen gebruikt kunnen worden.”

Het aanbevelingsrapport moet uiteindelijk uitmonden in een kerkenbeleidsplan, dat in 2024 wordt afgewerkt. (BCH)