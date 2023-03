Stad geeft negatief advies voor erkenning Al Azhar-moskee, Vooruit reageert ontgoocheld: “Argumenten niet gegrond”

De gemeenteraad gaf dinsdagavond een ongunstig advies over de erkenningsaanvraag van de lokale islamitische geloofsgemeenschap Al Azhar. De moskee in de Roger Vansteenbruggestraat vlakbij het station wordt dus niet erkend. Oppositieraadslid Bilale Kasmi (Vooruit) kan zich niet vinden in de argumentatie. “Ik heb het gevoel dat er politiek iets meer achter zit.”

Op 10 november 2022 ontving het Agentschap Binnenlands Bestuur een erkenningsaanvraag van de lokale islamitische geloofsgemeenschap Al Azhar. Een decreet bepaalt dat bij de erkenning van dergelijke zaken advies wordt gevraagd aan de betrokken gemeente. Het schepencollege gaf een negatief advies over de erkenning van de moskee, dat werd dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Groen en Vooruit stemden tegen het ongunstig advies.

Het stadsbestuur onderstreepte de goede socioculturele en educatieve werking van de gemeenschap, maar vond toch meerdere argumenten om de erkenning niet aan te bevelen. Zo zou de locatie in de Roger Vansteenbruggestraat, waar de niet-erkende moskee al jaren gevestigd is, op vlak van interne en externe mobiliteit niet optimaal zijn voor de beleving van levensbeschouwing. Het financiële luik zou onduidelijk zijn en de contactgegevens niet volledig.

Bovendien zorgt de voorgestelde gebiedsomschrijving volgens het schepencollege voor een territoriale overlapping met de moskee in Desselgem. Er zou namelijk een dubbele gebedsbediening zijn voor Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Beveren-Leie, Harelbeke en Kortrijk.

Mobiliteitsprobleem

Oppositieraadslid Bilale Kasmi (Vooruit) reageerde ontgoocheld op het negatief advies. “Territoriale overlapping? Er zijn toch ook verschillende kerken in Waregem? In het decreet wordt trouwens nergens bepaald dat dit een argument tot negatief advies is. In verband met de contactgegevens: dat was een kleine fout, het rijksregisternummer werd verward met het nummer van de identiteitskaart.”

Ook het mobiliteitsargument kan bij Kasmi op weinig begrip rekenen. “De moskee bestaat al, of die nu erkend wordt of niet verandert niets aan het parkeerprobleem. Het schepencollege nam zelf de keuze om de NMBS-parking ernaast betalend te maken, en werkt zo dat probleem in de hand. De straat staat vol met wagens van treinreizigers.”

Politieke keuze

“Indien de moskee omwille van gegronde redenen geen erkenning krijgt, dan leg ik mij daar bij neer”, zei Kasmi. “Maar de argumenten van het schepencollege lijken mij niet onderbouwd en gegrond. Ik heb het gevoel dat er hier politiek iets meer achter zit. Waregem is namelijk de enige stad die reeds een erkende moskee heeft. Het ligt voor CD&V politiek misschien erg gevoelig om een tweede moskee te erkennen.”

Volgens Vooruit zou de erkenning enkel tot meer transparantie en een betere werking leiden. “Als de moskee erkend word, dan worden er goede en duidelijke afspraken gemaakt en valt de moskee onder de controle van de bovenlokale overheid. Dat is een win-winsituatie voor Waregem en de geloofsgemeenschap”, aldus Kasmi.

Nieuwe procedure

De moskee werkte ondertussen al enkele gebreken weg. Dat erkent ook bevoegd schepen Rik Soens (CD&V). “Het dossier was niet volledig op 15 november, en wij kunnen ons helaas enkel daarop baseren. Er was bovendien ook geen zakelijk recht op dat moment. Het brandweerverslag was eveneens ongunstig. Bij een nieuwe procedure bekijken we het dossier opnieuw en kan er een positief advies volgen.”

Maar dat kan pas binnen vier jaar.