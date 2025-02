Slachtoffers van misbruik in de kerk klagen Belgische Staat aan

Slachtoffers van misbruik in de kerk klagen de Belgische Staat aan, naar analogie met de zaak-Julie Van Espen. Dat schrijft De Standaard dinsdag. Ze doen dat nadat de Brusselse raadkamer de strafvordering in Operatie Kelk maandag vervallen heeft verklaard.

De klacht van de slachtoffers is een reactie op de beschikking van de raadkamer. Die besliste niemand te vervolgen in Operatie Kelk, het onderzoek naar seksueel misbruik en schuldig verzuim in de kerk. De raadkamer volgt met die beslissing het federaal parket en de advocaten van de slachtoffers die allebei van mening waren dat op basis van het strafdossier dat voorlag geen proces mogelijk was.

“Gehandicapt dossier”

Het federaal parket wilde niemand vervolgen “omdat de feiten verjaard zijn, of omdat ze niet bewezen kunnen worden of omdat ze al eerder door een rechtbank zijn beoordeeld, of omdat de verdachten overleden zijn”. Een hele reeks slachtoffers die vertegenwoordigd worden door advocaten Christine Mussche en Walter Van Steenbrugge vonden dat een proces geen zin meer had op basis van wat zij “een gehandicapt dossier” noemden.

“De slachtoffers dienen met zorgvuldigheid benaderd te worden. Dat staat ook zo in de wet sinds het rapport van de parlementaire commissie-Dutroux. Volgens ons is dat principe in Operatie Kelk duidelijk niet nageleefd”, zegt advocaat Van Steenbrugge aan de krant.