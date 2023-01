Sint-Marcus Heule-Bissegem heeft nieuw parochieteam

De Parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem heeft een dynamisch parochiaal team die het lokaal parochiebeleid uittekent en verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op de Sint-Marcusparochie. Het parochieteam waar coördinator Mieke Coucke en moderator Philippe Depoortere aan het roer zullen staan, is verantwoordelijk voor Sint-Godelieve Heule-Watermolen, Sint-Audomarus Bissegem en Sint-Eutropius Heule.

Op 11 december 2022 werd priester Marc Frenay op de parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem aangesteld als ‘meewerkend priester’. Priester Marc is hoofdzakelijk bezig met de zondagse eucharistie, uitvaarten en huwelijken, weekdagvieringen, en de bediening van de sacramenten. Daarnaast heb je het parochieteam, geleidt door coördinator Mieke Coucke. Mieke is de pastoor zonder wijding. Ze is verantwoordelijk voor de parochiale werking. Er zijn nog 2 diakens, Edward Verhaeghe en Dominiek Lodewijckx, die beiden op pensioen zijn maar nog meewerken als vrijwilliger.

“Ik ben meer coördinator dan pastoor”, zegt Mieke. “Ik neem nooit alleen beslissingen. Dit doen we met het parochieteam samen”. Mieke wordt bijgestaan door Philippe Depoortere, de moderator van het parochiaal team. “Ik draag zorg voor financiën en communicatie en ben mee verantwoordelijk voor de vormselcatechese”, aldus Philippe. Philippe is al jaren actief op de parochie. Eerst bij Sint-Eutropius, nadien in de Federatie Heule en de Federatie Heule-Bissegem.

“We sturen de werkgroepen eerste communie, receptie, solidariteit en ziekenpastoraal in hun werking en behandelen ook vragen en voorstellen vanuit deze werkgroepen. Het is een wederzijdse werking. Dat vinden we essentieel en belangrijk”, zegt coördinator Mieke.

Pioniers

Parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem was de eerste met een parochieteam in het Bisdom. Pastoor Julien Carpentier was in 1980 de bezieler. Pas bij de aanstelling van Pastoor Jos Debaere, in 1989, kon het parochieteam officieel aangesteld worden. Ook het feit dat Mieke als vrouwelijke pastoor en coördinator functioneert, is ongebruikelijk in de kerk, waar vrouwen wel steeds meer worden opgenomen. Hoewel de catechese vooral door vrouwen gegeven wordt, is het gebruik van meisjes als misdienaar nog niet lang in voege. “Bij ons is dat al dertig jaar zo. We zijn altijd de voorlopers geweest op het nieuwe, op de veranderingen binnen de kerk”, vertelt Philippe.

Niettegenstaande de inzet van het parochieteam en hun sterke werking mindert het aantal kerkgangers. “We hebben een kleine trouwe groep. Anderen komen op speciale gelegenheden zoals de Tinekesmis, de Paaswake, Kerstmis, de herdenkingsviering… Voor zulke gelegenheden zorgen we voor een speciaal moment zoals het aanbieden van een receptie. De begrafenissen kennen een sterke daling door het aanbod in verscheidenheid hoe men afscheid neemt van de overledene”, zegt Mieke. “We moeten ons aanpassen aan de tijdsgeest. Zo gaan de vormingen en communies door in de grote kerk in Heule. Dit is efficiënter dan de vieringen op drie locaties te laten doorgaan. De kerk van Heule is met een 300 plaatsen de grootste in onze parochie.”