Sint-godelieveparochie viert negentigste verjaardag: “Rekenen op veel vrijwilligers”

Op zondag 5 november vierde de parochie Sint-Godelieve van Moerbrugge feest. Er waren immers redenen genoeg: de parochie bestond negentig jaar, er was de veertigste verjaardag van de parochieraad en Pieter Deruwe werd tien jaar geleden tot diaken gewijd.

Op kermiszondag 9 juli 1933 vindt er voor de eerste keer binnen de muren van de Sint-Godelievekerk in aanbouw een openluchtmis plaats. De parochie Moerbrugge werd geboren. Sindsdien schreef de parochie al negentig jaar boeiende geschiedenis en hopelijk wenkt er ook een mooie toekomst. De vraag om de parochie op te richten, in het gedeelte van Oostkamp dat door het kanaal en de spoorweg afgesneden was van de gemeente, was er al tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen was er zelfs een tijdelijke noodkerk met priester Eerwaarde Heer Jozef Thiers. Het was echter nog wachten tot 1933 op de officiële aankondiging van de Sint-Godelieveparochie, die toen opgericht werd door E. H. Edmond De Wispelaere. Op 17 december 1932 werd bij koninklijk besluit een parochie opgericht onder de aanroeping van de Heilige Godelieve. Een maand later werd de aanbesteding van de kerk goedgekeurd en op 7 februari 1933 werd de eerste priester benoemd: E. H. Maurice Vervaeke.

40 jaar parochieraad

De parochieraad Sint-Godelieve Moerbrugge startte dit jaar haar veertigste werkjaar. “Het logo aan de buitenkant van de kerk symboliseert waar de parochieraad al die tijd voor staat: met velen de handen in elkaar slaan voor het welzijn van onze parochiegemeenschap. Door de jaren heen groeide de parochieraad uit tot een platform van overleg over alles wat van belang is voor het welzijn van de lokale gemeenschap”, wist voorzitter Dirk Van de Caveye te vertellen. Het kerk- en gemeentebestuur hebben al meermaals mogen ervaren dat de actieve parochieraad steeds bereid is om zich op te stellen als gesprekspartner bij belangrijke beslissingen. De leden van de parochieraad zijn voortrekkers die van hun dorp iets bijzonders maken. “Negentig jaar een parochie en veertig jaar een parochieraad zijn, dat gaat niet vanzelf. Daarom wil ik vandaag in het bijzonder al mijn waardering uitspreken voor de vele parochiemedewerkers die zich dagelijks bekommeren om het reilen en zeilen van onze gemeenschap. En we zijn met velen! Veertig jaar parochieraad is een mooie gelegenheid om te danken voor zoveel vrijwillige inzet. Laat het feest van ons moed en vreugde schenken bij onze verdere inzet voor onze parochie.”

Diaken Pieter Deruwe

De derde verjaardag die in de parochie gevierd werd, was het tienjarig jubileum van diaken Pieter Deruwe (57). Hij is al 28 jaar getrouwd met Lieve Seaux en woont in Oostkamp met hun drie kinderen. “Ik hou van muziek en van de natuur, ik werk graag in de tuin en wandel graag. Jarenlang heb ik onderwijs en architectuur gecombineerd, intussen werk ik voltijds als tekenleraar aan het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge”, vertelt Pieter. “Thuis werden we christelijk opgevoed, maar wel op een heel open en onbevangen manier. We woonden al twaalf jaar op onze parochie toen ik voor het eerst vormselcatechist werd. Vertellen en getuigen over geloof en Kerk vervullen me met blijdschap. Toen de kinderen groter werden, kwam er meer tijd en ruimte vrij, wat me de kans gaf om aan een oud verlangen toe te geven: diaken worden.” In 2013 werd Pieter tot diaken gewijd, een taak waarbij dienstbaarheid centraal staat. Voor zijn werk als diaken vindt Pieter steun en bemoediging bij zijn echtgenote om. “Zelf neemt ze zelden deel aan mijn activiteiten, maar ze ontneemt mij de beslommeringen van heel wat praktische zaken. Ook andere diakens vormen een motivatie voor mij. Ik ken er slechts enkelen goed, maar weet dat er velen zijn die vanuit hun geloof in de aanwezigheid van Jezus Christus in stilte goed werk verrichten. Dat neemt niet weg dat ik niet soms twijfel. Dat moet, kan en mag. Een diaken is christen door zich volledig ten dienste te stellen van Gods liefde. En dus ook met zijn verstandelijke vermogen alles in vraag te stellen. Van daaruit kun je ja zeggen”, besluit diaken Pieter Deruwe. (GST)