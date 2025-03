Sint-Godelieveabdij in Brugge gaat tweede restauratiefase in

Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere gaf dinsdag de aftrap van de tweede restauratiefase van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Deze fase staat bijna volledig in het teken van jongeren.

Zo wordt de tuin ingericht als onthaalplek voor kinderen, jongeren en scholen. In de abdijtuin werden dinsdag ook vier tijdscapsules begraven met tekeningen van de toekomstprojecties van zesdejaars uit Brugse basisscholen. Die capsules worden dan weer iedere kwarteeuw opgegraven.

Luwteplek

De tweede restauratiefase is een cruciale stap in de omvorming van de Sint-Godelieveabdij tot een multifunctionele (luwte)plek in de stad. In het klooster worden verschillende kantoorruimtes ingericht, in de kerk en de pandgang is dan weer plaats voor tentoonstellingen, optredens en andere evenementen. Ook de moestuin wordt opnieuw in gebruik genomen en er komt een abdijpunt voor de verkoop van streekproducten uit de eigen tuin en uit het Brugse Ommeland.