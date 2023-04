Sint-Amanduskerk tijdelijk gesloten

Omwille van de werkzaamheden aan de Markt zijn er vanaf 1 april 2023 geen eucharistievieringen meer in de Meulebeekse Sint-Amanduskerk. Die vinden nu plaats op zaterdag om 18 uur in Marialoop en op zondag om 10 uur in de kerk van Sint-Antonius ‘t Veld.

Op zaterdag 22 april is er in de Sint-Antoniuskerk het H. Vormsel voor de kinderen van ‘t Veld om 14 uur en van de Sint-Amandusschool om 16 uur. Op zaterdag 22 april om 17 uur doen de kinderen van de Marialoopschool hun vormsel in de kerk van Marialoop. Op zondag 23 april is het dan de beurt aan de kinderen van de Paandersschool om 10 uur in de kerk van Marialoop. (LB)