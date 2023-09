Sint-Amanduskerk in Meulebeke opent zondag opnieuw de deuren

De Sint-Amanduskerk gaat op zondag 1 oktober terug open. De kerk was een tijd gesloten wegens werkzaamheden.

Het is nu alle hens aan dek om het interieur van de Sint-Amanduskerk terug door een ringetje te halen. Priester Rudi en een twintigtal vrijwilligers zorgen er voor dat alles glimt en blinkt in de kerk. “De kerk was sinds april laatstleden niet meer in gebruik en de werkzaamheden rond het kerkgebouw hebben er voor gezorgd dat er heel wat stof en zand is binnengeslopen”, aldus priester Rudi.

“Maar dankzij de inzet van onze vrijwilligers komt alles op tijd klaar. We voorzien opnieuw de traditionele hoogmis nu zondag 1 oktober om 10.30 uur. Ondertussen werden ook de zijportalen en het portaal aan de hoofdingang onder handen genomen en kregen ze een laagje verf. De kerk zal nu toegankelijk zijn via het zijportaal recht tegenover het gemeentehuis. Op woensdag hebben we traditioneel onze woensdagmis en op donderdag 5 oktober houden we in de kerk onze eerste bijeenkomst voor vormouders om 19.30 uur.”