Roger Vangheluwe heeft “brief intussen al verstuurd naar de paus”, maar inhoud onbekend

Roger Vangheluwe heeft deze week een brief aan de paus geschreven. Dat heeft hij aan bisschop Johan Bonny verklaard. Of in die brief de vraag staat om te worden ontheven van de titel van bisschop en priester, is volgens Bonny niet duidelijk.

De brief kwam er nadat Bonny samen met een collega naar Vangheluwe trok in Frankrijk, waar hij in een abdij verblijft. “Dat was een twee uur durend gesprek waarin we onze vraag hebben toegelicht, dat hij zou vragen om de ontheffing uit zijn rechten en plichten als bisschop en priester”, stelt Bonny. “Het was de eerste keer in twaalf jaar dat we hem zagen.”

Op een soort herinneringsmail donderdagavond kreeg Bonny naar eigen zeggen de boodschap dat er “intussen al een brief was verstuurd naar de paus”, en dat Vangheluwe daar verder voorlopig niets over kwijt wilde. Bonny zegt moeilijk te kunnen inschatten wat er precies in die brief staat.

“In het gesprek zagen we een aarzelende persoon”, geeft Bonny aan. “Hij luisterde naar onze argumenten en ketste ze niet meteen af, maar langs de andere kant aarzelde hij of hij zelf wel die vraag moet stellen. In zekere zin leek hij de bal in het kamp van Rome te leggen.”

Mogelijk staat in de brief dus niet de expliciete vraag om de titel van bisschop te worden ontnomen, maar wel dat Vangheluwe een beslissing van de paus in die richting zou aanvaarden. “De paus kan zo’n beslissing nemen”, stelt Bonny. “De paus kan een beslissing die hij destijds nam (de benoeming, red.) weer wijzigen, als er nieuwe elementen zijn. De reeks “Godvergeten” en de impact daarvan op de samenleving, de slachtoffers en de kerk lijkt ons zo’n nieuw element te zijn.”