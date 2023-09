Reliek van populaire heilige Theresia van Lisieux eventjes in Brugge

De paters karmelieten in Brugge verwelkomden maandag voor een dagje het reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux in hun kloosterkerk aan de Ezelstraat. Het ‘bezoek’ past in de viering van de 150ste geboortedag van de heilige. De relieken gingen ook al naar Ieper.

Het programma opende met een processie gevolgd door een misviering waarin de West-Vlaamse bisschop Lode Aerts voorging. Nadien kregen de gelovigen de tijd om gedurende een viertal uren de reliek van Theresia te vereren en nadien een stille wandeling te maken in de doorgaans besloten tuin van het karmelietenklooster.

Populaire heilige

Het “bezoek” van de heilige Theresia van Lisieux aan Brugge vormt een van de hoogtepunten van de activiteiten in Vlaanderen rond dit bijzondere jaar. Het reliekschrijn maakt al jaren een rondreis in de wereld want nog steeds behoort Theresia van Lisieux tot de populairste heiligen van de katholieke Kerk. Zo is er vrijwel iedere Franse parochiekerk, net als in Vlaanderen, een beeld van haar te vinden.

Overleden aan tuberculose

De Normandische Marie-Francoise Thérèse Martin (1873-1897) groeide op in een gelovig gezin en ontdekte al op jonge leeftijd haar roeping voor het kloosterleven. Ook drie zussen van Theresia traden in bij de Karmel van Lisieux, het klooster waar Theresia al op 15-jarige leeftijd intrad. Op haar 24ste werd bij Theresia tuberculose geconstateerd, een ziekte waaraan ze in 1879 overleed.

Bestseller

Na haar overlijden werd een geestelijke autobiografie van haar hand gevonden: “Het verhaal van een ziel”. Het boek verscheen over de hele wereld en werd een spirituele bestseller. Na haar heiligverklaring in 1925 riep paus Johannes Paulus II in 1997 Thérèse van Lisieux uit tot kerkleraar. Vanwege haar 150ste geboortejaar heeft de Unesco, de VN-organisatie voor cultuur en onderwijs, een speciaal Thérèse-jaar ingesteld.

Info over het herdenkingsjaar van Theresia van Lisieux: www.therese2023.be