Rekkemse Pastoor Chris neemt afscheid… met stok: “Dank dat ik jullie de weg mocht wijzen”

Een nokvolle Sint-Niklaaskerk zwaaide zaterdag Chris Deconinck uit als pastoor. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag kreeg hij van bisschop Lode Aerts eervol ontslag. Chris blijft in Rekkem wonen en wordt meewerkend priester in het decanaat Menen.

Chris Deconinck werd in 1975 tot priester gewijd. In 1994 werd hij pastoor van de Sint-Niklaasparochie in Rekkem, een jaar later kwam daar de parochie Maagd der Armen op de wijk Paradijs bij. In 2013 werd hij ook pastoor van de parochie Sint-Bavo Lauwe.

Breughelcomité

Het Breughelcomité huldigde hem dit jaar als dorpsfiguur, als blijk van waardering voor bijna drie decennia als pastoor van Rekkem. Met een grote stok in de hand sprak de parochieherder zaterdag een laatste keer de kerkgangers toe. “Herders worden vaak afgebeeld met een staf. Je kan erop steunen als je vermoeid bent. Ook jullie, parochianen, hebben mij gesteund toen ik een beetje moe was. Een staf dient ook om de weg te wijzen.”

“Dank dat ik de weg mocht wijzen, maar ook dat jullie me geholpen hebben om de juiste weg te volgen. Tenslotte kan een stok ook gebruikt worden om te slaan. Misschien heb ik te vlug een oordeel uitgesproken en gezegd ‘nu praat ik niet meer met die persoon’. Mea culpa als ik dat gedaan heb.” Burgemeester Eddy Lust bedankte de pastoor voor zijn inzet voor Rekkem en bij uitbreiding voor alle inwoners van de stad.

Diaken en deken

Het afscheid als pastoor betekent voor Chris Deconinck evenwel geen afscheid van Rekkem. Hij blijft er wonen op zijn appartement en wordt meewerkend priester in het decanaat Menen. Diaken Steven Knockaert wordt coördinator en deken Johan Loones wordt priester van de pastorale eenheid ‘De Bron’ Lauwe-Rekkem. Die plechtige aanstellingsviering zal plaatsvinden op zondag 24 september om 10 uur in de Sint-Bavokerk. (Carlos Berghman)