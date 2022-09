Rappende priester Matthias Noë verlaat Izegem en trekt naar Ieper

Matthias Noë gaat vanaf 15 november 2022 aan de slag als medepastoor in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper. Momenteel is hij nog aan de slag als medepastoor in de eenheid Sint-Crispijn Izegem-Lendelede. Naast zijn werk als pastoor, maakte hij ook naam als rappende priester.

Dammenaar Matthias Noë werd op 24-jarige leeftijd tot diaken gewijd. Een jaar later volgde de priesterwijding en ging hij aan de slag in Izegem. Meteen maakte hij komaf met het vaak muffe imago dat rond priesters hing. Hij toonde zich van bij het begin fan van hiphop en het betere computerspel. Over zijn roeping vertelde hij het volgende: “Als kind ging ik met mijn ouders vaak naar de eucharistie. Ik deed dat graag. Maar rond mijn twaalfde zwakten mijn kerkbezoeken wat af. Toen ik een jaar of vijftien was, ontdekte ik in buurgemeente Male echter een leuke en eigentijdse vorm van eucharistie vieren. In een moderne kerk, met Powerpointpresentaties… Ik trok er gemiddeld één keer per maand naartoe en dat wakkerde het vuur van mijn geloof weer aan.”

Livestream

Hij wist zich meteen te integreren en realiseerde mee de nieuwe Pastorale Eenheid Sint-Crispijn bestaande uit de parochies van Izegem en Lendelede. Daarnaast maakte hij ook filmpjes waarin hij rapt over de kerk en zijn bezigheden. Vrij ongewoon voor een priester, maar hij vond het de normaalste zaak van de wereld. Tijdens de coronalockdown was hij een van de eerste om de mis te livestreamen.

Vanaf 15 november verruilt hij dus Izegem voor Ieper. Daar is hij geen onbekende, hij geeft er nu al godsdienst in het Lyceum. Vrijdagavond deelde hij het nieuws op Facebook. “Afscheid nemen is nooit fijn, en mijn nostalgische zelf kennende zal ik nog vaak met een tikkeltje weemoed terugdenken aan de vele mooie momenten en deugddoende ontmoetingen die ik in Izegem en omstreken mocht beleven. Ik zal jullie missen – wat meer uit het oog misschien, maar zeker niet uit het hart!”