Proefdraaien bij de paters Karmelieten in Brugge? Ervaar drie maanden lang het kloosterleven!

Belangstellenden voor het kloosterleven kunnen vanaf december 2023 drie maanden ‘proefdraaien’ bij de Karmelieten in Brugge. Voor de tweede keer biedt de Vlaamse Karmel het programma ‘Come & See’ aan. De deelnemers volgen het dagdagelijkse ritme van de kloosterlingen en krijgen daarnaast een eigen introductieprogramma. Omdat de Karmelieten steeds meer belangstelling krijgen uit het buitenland is een Engelstalige promotievideo gemaakt. Twee deelnemers aan de vorige editie zijn onlangs met het noviciaat begonnen.

Het ontdekken van een roeping voor het kloosterleven begint vaak in het gastenhuis van een klooster. Mensen worden aangenaam verrast door een gevoel van herkenning, alsof zij thuiskomen op een plek die zij nooit hadden vermoed. De Karmelieten zagen dat tussen één of meerdere korte verblijven als gast en het besluit om in te treden nog wel een behoorlijke kloof bestond.

Daarom is een programma van drie maanden ontwikkeld zodat belangstellenden een beter gevoel krijgen bij het mogelijke leven als kloosterling. Naast het dagelijkse ritme van stilte en gebed, het vieren van de eucharistie, de maaltijden en momenten voor studie, werk en ontspanning krijgen de deelnemers ook informatie over het kloosterleven en de Karmelitaanse spiritualiteit. ‘Come & See’ staat open voor celibatair levende mannen tussen de 18 en 40 jaar.

Internationale communiteit

Net als in veel andere Vlaamse kloostergemeenschappen begint de Karmel zich steeds meer tot een internationale communiteit te ontwikkelen. De huidige gemeenschap in Brugge kende al twee medebroeders met een Indiase achtergrond en een broeder met Filipijns-Zweedse ‘roots’.

Op 1 oktober ontvingen broeder Simon (1980, Nigeria) en broeder Joseph (1991, Vietnam) het kloosterkleed van de Karmelieten. Zij namen deel aan de eerste editie van Come & See en volgen nu hun verdere vorming bij de Karmelieten in de Verenigde Staten.

Multimediaal

Mede vanwege de buitenlandse belangstelling zet de Karmel steeds meer in op digitale communicatie. Eerder ontwikkelde de Karmel al het multimediale platform mysticusworden.be. Nu is ook een Engelstalige promovideo gemaakt om kandidaten te werven voor ‘Come & See’, die via digitale kanalen verspreid wordt.

“De digitale omslag is voor ons begonnen in de corona tijd”, vertelt pater Paul De Bois, provinciale overste van de Vlaamse Karmel. “Onze buitenlandse belangstellenden konden niet naar Vlaanderen reizen. Daarom verliepen de eerste contacten via het beeldscherm. Ook nu kan je iemand uit Vietnam, India of Nigeria niet even vragen om een weekend langs te komen, zoals we vroeger zouden doen. Met onze versterkte digitale introductie en het ‘Come & See’-programma haken we in op deze nieuwe realiteit, waarmee ook Vlaamse belangstellenden hun voordeel kunnen doen.”

Pauze

Deelnemers aan ‘Come & See’ wordt gevraagd om eerst een pauze te nemen voor bezinning en onderscheiding alvorens eventueel een volgende stap te zetten. Wanneer de lichten aan beide kanten op groen staan, volgt het zogeheten pre-noviciaat waarin kandidaten in het klooster wonen. Voor buitenlandse kandidaten is het leren van de Nederlandse taal dan het belangrijkste aandachtspunt.

Aansluitend begint het noviciaat, waarbij de kandidaten het habijt ontvangen en er al als ‘echte’ Karmelieten uitzien. Deze periode van verdere vorming kan resulteren in het afleggen van de eerste geloften, waarmee de kandidaten zich voor een periode van telkens een jaar aan de Karmel verbinden. Daarna kunnen de zogeheten eeuwige geloften volgen, vergelijkbaar met het ja-woord in een huwelijk. De Karmelieten kunnen ervoor kiezen om broeder te blijven, met een aangepaste (beroeps)opleiding, of zich voor te bereiden op het priesterschap.

De promotievideo is te vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xb4mcd3QHSs&t=39s