Priester Wim uit Heule zwaait af met bomvolle kerk en afscheidsfeest

Het was verzamelen geblazen voor de pastorale eenheid van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem. Vandaag vonden de officiële afscheidsmis en bijbehorend feest plaats voor afscheidnemend priester Wim Seynaeve. Priester Wim, alias PRW, vertrekt na 12 jaar als priester van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem richting de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Begin 2023 wordt hij er de nieuwe priester en verantwoordelijke van de regio Heuvelland. Priester Wim maakte van de gelegenheid ook meteen gebruik om zijn 50ste verjaardag te vieren.

Liefst 250 misgangers zorgen deze morgen voor een bomvolle Sint-Eutropiuskerk. Hoewel hij nog tot vijf november actief blijft als priester van Sint-Marcusparochie, was dit de officiële afscheidsmis van Priester Wim.

“Voor een normale mis op zondagmorgen heb ik na 25 jaar dienst geen stress meer. Maar een speciale mis als deze voorbereiden ging toch gepaard met de nodige zenuwen.” aldus Wim Seynaeve.

Hoewel de mis ook nog eens met 20 minuten vertraging begon, was er van die zenuwen niks merkbaar. Pastoor Seynaeve bracht de mis tot een goed einde op zijn eigen manier: zoals steeds met de nodige humor en een begeesterende hoeveelheid enthousiasme.

Verjaardagsfeest

Binnen drie dagen, op 1 september, viert priester Wim ook zijn 50ste verjaardag. Aan de afscheidsmis werd dan ook meteen een verjaardagsfeest verbonden. Ook hier zat de zaal afgeladen vol om afscheid te nemen van “PRW”.

Liefst 125 mensen tekenden present om afscheid te nemen van “hun” priester. Onder de aanwezigen zaten familieleden, vrienden, collega’s maar ook heel wat van zijn “collega’s” bij de pastorale eenheid. Een verjaardagsfeest is uiteraard niet compleet zonder cadeautjes. Zo kreeg priester Wim van de parochiemedewerkers een elektrische fiets om rond te tuffen in Heuvelland.

Zoals het een spraakwaterval als Priester Wim betaamt, nam de hij het woord voor een korte speech. Hij bedankte iedereen uitvoerig en blikt met een warm hart terug op de afgelopen twaalf jaren.

Die dankbetuiging werd dan weer onthaald op een daverend applaus. Het werd een volksfeest op maat van de pastoor. Er werd uitvoerig gegeten, gedronken én naar het einde van de avond toe ook gedanst. “Ik had mezelf geen beter afscheid kunnen wensen.” aldus de pastoor

Dat zoveel mensen aanwezig waren om de priester uit zwaaien, toont hoe populair Pastoor Seynaeve was in Heule en ver daarbuiten. Hij staat er onder meer om bekend dat hij de gave van het gesproken en geschreven woord heeft en in het bijzonder kan hij de kinderen bij eerste communie en vormsel begeesteren. Zo zwengelt hij steevast met de nodige humor telkens het enthousiasme tijdens de misvieringen aan.

Nog geen opvolging

“PRW” blijft nog tot 5 november aan als pastoor van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem en trekt begin 2023 richting Heuvelland. Over een opvolger voor Pastoor Seynaeve wordt voorlopig duchtig gespeculeerd. Al is de vraag nu niet zozeer wie hem in Heule-Bissegem zal opvolgen maar misschien eerder of hij een opvolger krijgt.

De ‘visvijver’ om nieuwe pastoors te vinden, is klein en er komen nu eenmaal amper nieuwe priesters bij. Vraag is of de Sint-Marcusparochie zelfstandig blijft bestaan of niet. Daarover wordt voorlopig nog met geen woord gerept.