Priester Willy Snauwaert leidt laatste mis in Duinbergen

Priester Willy Snauwaert leidde afgelopen zondag z’n laatste misviering in de kerk van Duinbergen, de wijk in Knokke-Heist. Hij werd daarbij in de bloemetjes gezet.

Willy werd tot priester gewijd in 1974 en werd een maand later medepastoor in Klemskerke – Vossenslag. In 1995 werd hij pastoor van Duinbergen. Willy was de zevende pastoor van Duinbergen. In 2017 werd hij moderator voor heel Knokke-Heist. Nu zet hij dus een stapje terug en vind je Willy nog als meewerkend priester.

Mooiste stem

Willy werd tijdens de mis en achteraf op het feest in parochiaal centrum De Schakel in de bloemetjes gezet door zijn collega’s, de burgemeester en schepenen. Veel aanwezigen zullen Willy ongetwijfeld herinneren als de mooiste muzikale stem van alle Knokke-Heistse priesters. (MM)