Priester Marc Frenay uit de running

In de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem is priester Marc Frenay voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. Hij wordt vervangen door priester Marc Coudijzer die eerder dit jaar in Harelbeke met pensioen gegaan is.

Bijna twaalf jaar was priester Wim Seynaeve pastoor in Heule-Bissegem, toen hij vorig jaar werd benoemd tot pastoor in Poperinge-Vleteren. Hij werd daar in januari dit jaar officieel geïnstalleerd. In Heule-Bissegem kreeg hij geen opvolger. Wel zijn er met Mieke Coucke en Nele Vanhoutte twee parochieassistenten actief, ondersteund door een team. De Kortrijkse priester Marc Frenay werd toen aangesteld als ‘meewerkend priester’, wat inhield dat hij niet de verantwoordelijkheid van pastoor droeg maar instond voor de liturgie (weekendmissen, huwelijken, uitvaarten, doopsels…). Al een tijdje kende hij gezondheidsproblemen en nu wordt hij voor onbepaalde tijd vervangen.

Marc Coudijzer (75), geboortig van Avelgem, is sinds kort officieel met pensioen. Laatst was hij actief als pastoor in de in 2019 opgerichte pastorale eenheid De Jordaan in Harelbeke. Sinds 2008 was hij pastoor in Bavikhove en nadien in Stasegem waar hij woont.

Sinds 1 juli is hij benoemd tot meewerkend priester in het dekenaat Kortrijk, zodat hij nu in Heule-Bissegem inspringt zolang het nodig is. Vorig weekend kreeg hij meteen zijn vuurdoop met de traditionele Tinekesviering in een volle Heulse kerk. (NOM)