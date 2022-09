Priester Marc Frenay naar Sint-Marcusparochie Heule Bissegem: “Ik ga mij smijten!”

Toen bekendgemaakt werd – eind mei al – dat pastoor Wim Seynaeve van Heule-Bissegem benoemd werd tot pastoor in Poperinge en omstreken en eind dit jaar na 12 jaar zijn Sint-Marcusparochie zou verlaten, rees meteen de vraag of hij, gezien het priestertekort, nog een opvolger zou krijgen. Het antwoord is er nu: de 55-jarige Marc Frenay zal er de priestertaken opnemen, terwijl de parochiewerking in handen zal zijn van de huidige parochieassistente Mieke Coucke.

Er gonsden allerlei geruchten over de toekomst van de Sint-Marcusparochie na het vertrek van de, niet het minst bij de jongeren, graaggeziene priester Wim. De vijver van priesters om openstaande ‘gaten te vullen’, raakt leeggevist. En dus kon het goed zijn dat Heule-Bissegem bij Kortrijk zou worden gevoegd of eventueel bij Kuurne. Het is een tussenoplossing geworden.

Priester Marc Frenay legt uit: “Het bisdom kiest voor een soort nieuwe formule in plaats van de klassieke. Men duidt voor het beleid een leek aan als coördinator om de parochie samen met een team te leiden. Daarnaast komt dan een priester voor onder meer de misvieringen. Ze noemen dat nu ‘meewerkend’ priester, een beetje te vergelijken met de vroegere onderpastoor en dat is niet een taak die ik graag zal vervullen”

“Administratie en kerkfabriektoestanden zijn niet aan mij besteed. Geef mij maar het ‘buitenwerk’, onder de mensen zijn. Ik heb er in elk geval zin in. Ik ga mij smijten!”

Geboren en getogen Kortrijkzaan

Marc Frenay is een geboren en getogen Kortrijkzaan. Zijn ouders woonden in de Jan Breydellaan. Vader René had eerst een hoedenwinkel aan de Graanmarkt, daarna een tabakszaak in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Marc heeft een vijf jaar oudere broer, Luc. Dat ze uit een christelijk gezin komen, is duidelijk: de twee broers werden priester! Luc trok als jongste eerst naar het seminarie.

Na twee jaar onderbrak hij zijn studies om in Kortrijk verpleegkunde te studeren. Hij behaalde het diploma, maar hervatte toen zijn priesterstudies in Brugge. In 1994 werd hij in de Sint-Janskerk in Kortrijk tot priester gewijd. Broer Luc volgde drie jaar later. Hij is nu pastoor in Lo-Reninge.

Na zijn priesterwijding was Marc Frenay zes jaar medepastoor in Wevelgem en van 2000 tot 2006 nog eens zes jaar in Aalbeke.

“Ik heb mij op beide plaatsen heel goed gevoeld,” zegt Marc Frenay. Toen zijn vroegere pastoor in Wevelgem Wilfried Jonckheere deken werd in Diksmuide, keerde Marc in 2007 terug naar Wevelgem, nu als pastoor-moderator: “Dat was achteraf bekeken geen goed idee. Ik werd er tegengewerkt door diaken Ivo Poppe (intussen bekend als ‘de engel des doods’ en recent weer in het nieuws, red.). Het werd onhoudbaar en eind 2009 werd ik verplicht ontslag te nemen…”

“Hopelijk ook voor 12 jaar”

Marc Frenay werd toen benoemd tot rusthuisaalmoezenier in Tielt in wzc Deken Darras en Izegem en wzc De Plataan. “Onder andere vanuit mijn verpleegkundeopleiding heb ik dat graag gedaan. Ik heb daar voor de mensen iets betekend, maar toen ik vernam dat Wim Seynaeve in Heule wegging, heb ik zelf laten verstaan dat ik geïnteresseerd was. Ik ben 55 en wilde wel graag nog eens parochiewerk doen. Als ik het zoals pastoor Wim nu 12 jaar volhoud – wat ik hoop – ben ik 67 en zal het goed geweest zijn.”

Doordat hij lang in zijn geboortestreek actief geweest is, kent Marc Frenay Heule-Bissegem wel een beetje: “In Bissegem ga ik heel graag naar de opvoeringen van toneelgroep Edelweiss. In Heule ga ik geregeld zwemmen en ken er ook de zusters van Liefde. Wat ik vooral ook wil doen, is er niet alleen de mis doen maar ook mensen in nood opzoeken, in Heule én Bissegem. Luisteren naar de mensen vind ik als priester héél belangrijk.”

Marc Frenay zal ook indien nodig pastoor Cooman bijstaan op de recent gevormde pastorale eenheid De Verrijzenis in Kortrijk, maar zijn hoofdtaak zal in Heule-Bissegem liggen. Hij woont nu in de Spoorbermstraat in Kortrijk en of hij op termijn in zijn nieuwe parochie gaat wonen, staat nog niet vast. “Met mijn elektrische fiets sta ik daar snel”, lacht hij.