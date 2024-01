Priester Jan neemt komende zomer afscheid als dorpspastoor van Alveringem: “Dankbaar voor de mooie jaren”

Priester Jan Duivejonck van Alveringem heeft bekendgemaakt dat de bisschop een reorganisatie beslist heeft. Alveringem en Veurne worden een nieuwe pastorale eenheid, waardoor Jan moet verhuizen.

“Ik ben blij dat ik mij met medewerking van velen de voorbije dertien jaar als pastoor ten dienste heb mogen stellen van de Alveringemse parochies en hun inwoners”, schrijft priester Jan. “We weten dat het kerkelijk landschap aan het herstructureren is. Wij worden door het bisdom aangespoord om met Veurne nauwer te gaan samenwerken en als pastorale eenheid één geheel of één grote parochie te gaan vormen. De visie en de concrete uitwerking daarvan is nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk met geen eigen pastoor meer voor Alveringem in de nieuwe structuur.”

Afscheid in juni

“Daardoor zal mijn taak als pastoor hier in Alveringem ten einde lopen tegen de zomer van 2024 en de bisschop mij een nieuwe zending zal opdragen, naargelang de noden van dat moment. Priester Ludo Lepee uit Beveren, die tot meewerkend gepensioneerd priester in de federatie Alveringem is benoemd, zal zich in de komende tijd inwerken om – samen met de pastoors en de leden van het Pastoraal Team van Veurne – de continuïteit te helpen verzekeren. Mijn afscheid met dankviering wordt voorzien voor zondag 16 juni. Met gemengde gevoelens: blij en dankbaar voor al die jaren, bedroefd om het komende afscheid. Ondertussen is het mijn hoop dat we positief met zijn allen naar het nieuwe project kunnen toegroeien”, schrijft Jan Duivejonck in zijn mededeling.