Pelgrimstocht van hoop trekt door Roeselare

Het thema van dit kerkelijk jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Helemaal in de lijn van dit jaarthema organiseert Kerk-in-Roeselare op zondag 9 en 16 maart een pelgrimstocht van hoop. Deelnemers ontdekken acht ankerpunten van hoop in de stad.

“Op zondag 9 en 16 maart kan iedereen tussen half twee en half zes op weg gaan naar plekken van hoop”, begint deken Renaat Desmedt. “Wandelend, fietsend, alleen, met het gezin of in groep kan men het hart laten verwarmen door positieve verhalen op acht plaatsen in onze stad. Diaken Geert Vervaecke schreef al dat deze pelgrimstocht van hoop een hartelijke uitnodiging is om in eigen stad op weg te gaan naar plekken waar eenvoudig goede, mooie dingen gebeuren door mensen zoals jij en ik. Ga op weg, liefst samen met anderen, en laat je hart verwarmen door positieve verhalen. We hebben acht haltes gekozen en we noemen ze ankerpunten van hoop.”

Zoektocht

“We hebben ook aan de kinderen gedacht en hebben in de kerk van de Bremstruik een zoektocht gemaakt. Naast de kerk van de Bremstruik is er ook een halte in het kapelletje van Banneux in het park Vandewalle. Daar kan een kaarsje gebrand worden en even gebeden worden. In de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie kan kennis gemaakt worden met de OKAN-werking of het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. In de Sint-Michielskerk leggen we de klemtoon op de indrukwekkende preekstoel uit 1600. Daar zien we de uit hout gesneden levensgrote beelden van de koning en de profeet in het verhaal van de wijngaard van Nabot. Hoop blijft bestaan, zo lang onrecht wordt aangeklaagd. Dat is de boodschap van toen maar ook van nu”, aldus deken Desmedt. “In het Mannahuis op het De Meesterplein zien we dat mensen de handen uit de mouwen steken voor een samenleving die niemand in de steek laat. Mensen die het financieel moeilijk hebben, krijgen hier elke weekdag een warme maaltijd. In De Kerit in de Arme-Klarenstraat slaan veel mensen de handen in elkaar om hulp te bieden aan mensen die nergens terecht kunnen. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden verschillende jongerenwerkingen voorgesteld en in parochiehuis ‘t Grachtje op Godelieve vinden we een gezellige sfeer waar christenen werken aan verbinding om een verscheurde wereld te helen.”

Praktisch

Men kan starten waar men wil en deelnemen kost niets. In de halte waar je start kun je een tochtboekje krijgen met info over de acht ankerpunten van hoop en de locatie. Men kan de haltes ook verspreid over de twee zondagnamiddagen bezoeken. Deelnemen is gratis. In het Mannahuis krijg je een kopje koffie en ook in ‘t Grachtje kun je een drankje krijgen.