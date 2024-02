Paus vraagt Belgische bisschoppen om nieuw dossier op te stellen over Vangheluwe

Het Vaticaan heeft de Belgische bisschoppen gevraagd opnieuw een dossier op te stellen over de beschuldigingen aan het aders van bisschop Roger Vangheluwe. Dat bevestigt Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppenconferentie, dinsdag na berichtgeving van Het Laatste Nieuws. Als er nieuwe feiten worden aangebracht, kan de paus de kerkelijke titels van Vangheluwe eventueel afnemen.

Vangheluwe nam in 2010 ontslag uit zijn functie als bisschop van Brugge nadat hij had bekend dat hij jarenlang zijn minderjarige neef had misbruikt. Hij verblijft momenteel in Frankrijk. Eind september, nadat bisschop Bonny hem tijdens een bezoek had gevraagd om zijn titels op te geven, stuurde Vangheluwe een brief naar de paus.

De inhoud van die brief is niet bekend, maar de vertegenwoordiger van de paus in België, monseigneur Franco Coppola, leidt uit de verstreken tijd af dat Vangheluwe niet gevraagd heeft om uit het klerikaal ambt te worden ontheven. “Normaal gezien zou die aanvraag binnen de twee maanden zijn goedgekeurd en gepubliceerd”, luidt het.

Na ‘Godvergeten’

Of er nieuwe elementen in het opgemaakte dossier staan, is voorlopig niet bekend. Coppola heeft de documenten volgens HLN deze week goed ontvangen en doorgestuurd naar het Vaticaan. Na de getuigenissen in de documentairereeks ‘Godvergeten’ kwam het seksueel misbruik in de kerk weer hoog op de politieke agenda te staan.