Paus alleen welkom “als er werk wordt gemaakt” van de zaak-Roger Vangheluwe (justitieminister Van Tigchelt)

Het in 2024 geplande pausbezoek aan ons land kan volgens minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) alleen “als er werk wordt gemaakt” van de zaak-Roger Vangheluwe, de Brugse bisschop die jarenlang zijn neef seksueel misbruikte en intussen al een hele tijd in alle luwte in een Franse abdij verblijft. Dat heeft de minister donderdag gezegd in de Kamer.

De minister kaartte aan dat er vanuit Rome nog altijd geen antwoord is gekomen op de brief die Vangheluwe in september aan Rome zou hebben gericht nadat bisschop Johan Bonny bij hem had aangedrongen om zijn titels op te zeggen.

Ook vanuit de Vlaamse regering komt er trouwens kritiek op het geplande bezoek van de paus. Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) laat via X weten dat ze nog steeds achter een tweet van september staat waarin ze zegt dat een bezoek van de paus “niet gewenst is” zolang Rome daders en verzwijgers van seksueel misbruik in de kerk niet actief sanctioneert.

En dat vind ik nog steeds. https://t.co/r66SPQmE4m — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) December 14, 2023



Minister van Omgeving Zuhal Demir noemt het bezoek “een uitgelezen kans voor excuses aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderhandel.”

Geestelijken van loonlijst geschrapt

Minister Van Tigchelt vertelde in de Kamer ook dat de kerk vier daders van de loonlijst heeft geschrapt. Sinds de VRT-reeks ‘Godvergeten’ is de verontwaardiging over het wijdverspreide seksueel misbruik door geestelijken opnieuw opgelaaid. Voor vier anderen is de procedure opgestart.

Van Tigchelts voorganger Vincent Van Quickenborne riep de kerk en andere geloofsgemeenschappen naar aanleiding van ‘Godvergeten’ op om daders van de loonlijsten te halen, zodat de belastingbetaler niet langer opdraait voor hun vergoeding.