Paters Karmelieten vinden onvoldoende kandidaten om in Brugge drie maanden proef te draaien

Het programma ‘Come & See’ van de Karmelieten in de Ezelstraat in Brugge is ‘on hold’ gezet tot eind 2024. Wie overwoog pater te worden, kon vanaf december 2023 drie maanden komen ‘proefdraaien’. Er waren slechts drie geïnteresseerde kandidaten, één ervan krijgt nu een gepersonaliseerde introductie.

Belangstellenden voor het kloosterleven kunnen vanaf december 2023 drie maanden ‘proefdraaien’ bij de Karmelieten in Brugge. Voor de tweede keer bood de Vlaamse Karmel het programma Come & See aan. De deelnemers volgen het dagdagelijkse ritme van de kloosterlingen en krijgen daarnaast een eigen introductieprogramma. Omdat de Karmelieten steeds meer belangstelling krijgen uit het buitenland was er een Engelstalige promotievideo gemaakt. Twee deelnemers aan de vorige editie zijn onlangs met het noviciaat begonnen.

Kloof

Het ontdekken van een roeping voor het kloosterleven begint vaak in het gastenhuis van een klooster. Mensen worden aangenaam verrast door een gevoel van herkenning, alsof zij thuiskomen op een plek die zij nooit hadden vermoed. De Karmelieten zagen dat tussen één of meerdere korte verblijven als gast en het besluit om in te treden nog wel een behoorlijke kloof bestond.

Daarom is een programma van drie maanden ontwikkeld zodat belangstellenden een beter gevoel krijgen bij het mogelijke leven als kloosterling. Naast het dagelijkse ritme van stilte en gebed, het vieren van de eucharistie, de maaltijden en momenten voor studie, werk en ontspanning krijgen de deelnemers ook informatie over het kloosterleven en de Karmelitaanse spiritualiteit. ‘Come & See’ staat open voor celibatair levende mannen tussen de 18 en 40 jaar.

‘Come & See’ is opgeschort, omdat enkele geïnteresseerde kandidaten afgehaakt hebben. Ze konden zich geen drie maanden vrijmaken deze winter. De Brugse paters verplaatsen het programma nu naar eind 2024: “De winter is de beste periode voor een opleiding, omdat het dan minder druk is en ons bezinningshuis gesloten is.”

”We hadden drie personen die belangstelling vertoonden voor ‘Come & See’. Dat was onvoldoende om dat programma op te starten. Eén van de kandidaten is echt gemotiveerd om Karmeliet te worden, we zullen hem een persoonlijke introductie en opleiding op maat geven, los van het ‘Come & See’ programma.”