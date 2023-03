Pater Picpus Geeraard Denys is 60 jaar priester

Priester Geeraard Denys vierde zijn 60-jarig priesterjubileum met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke en een receptie in De Bron.

Pater Geraard Denys (86) is van de Orde van de H. Harten van Jezus en Maria en altijddurende aanbidding. Geraard Denys is een gekende figuur in de Sint-Salvatorkerk. Hij was 30 jaar missionaris: 20 jaar in Congo en 10 jaar in Columbia. Nadien deed hij 22 jaar parochiewerk in Kortrijk. Hij deed dat 2 jaar in de H. Hart-parochie en was 20 jaar bezieler van en in de Damiaanparochie. In 2013 ging hij op rust en kwam hij in Harelbeke wonen naast de pastorie van St.-Salvator.

Muchas graçias

“Wanneer mensen elkaar in Columbia begroeten zeggen ze ‘Muchas graçias’. Hoe meer en dieper ik daarover nadacht, hoe mooier ik dit vond”, liet Pater Geraard optekenen in Kerknet. “Het wil zeggen: mensen wensen je veel diepe genade toe. Hier zou men raar opkijken als je dit zou toewensen. En welke genade is er niet mooier dan dankbaarheid voor alles, voor elke ontmoeting, voor elke samenwerking.”

“We zijn kinderen van God. Daar zouden we veel meer van doordrongen moeten worden en er elkaar te pas en te onpas aan herinneren. Twee voorbeelden: het eerste wat Pater Alfons, karmeliet, altijd zei als hij iemand ontmoette, gekend of niet gekend: ‘Zijt gij Kind van God?’ En na enkele ogenblikken wist hij het en zei het dan ook. ‘Jij bent nog geen Kind van God’ of ‘O ja, jij bent Kind van God’. Een ander voorbeeld is kardinaal Cardijn: ‘U moet in iedere mens een Kind van God zien. Het dienstmeisje van de barones van het kasteel is evenzeer Kind van God als de barones zelf.”